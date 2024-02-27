Подарки к 8 Марта подорожают на 15–20%

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Купленных в этом году к 8 Марта подарков станет больше, а средний чек на них — выше, считают опрошенные «Известиями» эксперты, которые основываются на аналогичных показателях прошедшего 23 Февраля.
По данным ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в феврале средний чек на букет цветов в России вырос на 18% по сравнению с показателем прошлого года — до 2,6 тыс. руб., на парфюмерию — на 7%, на ювелирные изделия и бижутерию — на 13%.
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