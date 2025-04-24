Подлинность останков Ленина в Мавзолее поставили под сомнение

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Останки основателя СССР Владимира Ленина, хранящиеся в Мавзолее на Красной площади Москвы, скорее всего заменили куклой, а само тело революционера могли тайно захоронить. Об этом заявила танатопрактик, специалист по бальзамированию и реставрации тел умерших Маргарита Антонова.
В беседе с NEWS.ru эксперт пояснила, что техника бальзамации известна еще со времен Древнего Египта, и кроме формалина, в основе которого содержится формальдегид, другого бальзамирующего раствора еще не придумали. По ее словам, поддерживать тело в идеальном состоянии более 100 лет благодаря лишь формалину невозможно.
Она отметила, что в своей практике она пробовала увеличить концентрацию для более длительной сохранности тела, но это всегда приводило к тому, что кожа умершего становилась землянистого цвета мокрого асфальта.
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Она отметила, что в своей практике она пробовала увеличить концентрацию для более длительной сохранности тела, но это всегда приводило к тому, что кожа умершего становилась землянистого цвета мокрого асфальта.
«Получается, что только у нас в стране так долго сохраняется единственное бальзамированное тело — и больше нигде в мире. По моему мнению, это не тело нашего вождя, а искусно имитированная кукла. Думаю, никто никогда уже не признается нам в том, что Владимир Ильич давно захоронен», — поделилась мнением Антонова.Читайте также:
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