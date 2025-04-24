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Подлинность останков Ленина в Мавзолее поставили под сомнение

Танатопрактик Антонова: останки Ленина в Мавзолее скорее всего заменили куклой
Фото: iStock/jptinoco

Фото: iStock/jptinoco

Останки основателя СССР Владимира Ленина, хранящиеся в Мавзолее на Красной площади Москвы, скорее всего заменили куклой, а само тело революционера могли тайно захоронить. Об этом заявила танатопрактик, специалист по бальзамированию и реставрации тел умерших Маргарита Антонова.
В беседе с NEWS.ru эксперт пояснила, что техника бальзамации известна еще со времен Древнего Египта, и кроме формалина, в основе которого содержится формальдегид, другого бальзамирующего раствора еще не придумали. По ее словам, поддерживать тело в идеальном состоянии более 100 лет благодаря лишь формалину невозможно.

Она отметила, что в своей практике она пробовала увеличить концентрацию для более длительной сохранности тела, но это всегда приводило к тому, что кожа умершего становилась землянистого цвета мокрого асфальта.
«Получается, что только у нас в стране так долго сохраняется единственное бальзамированное тело — и больше нигде в мире. По моему мнению, это не тело нашего вождя, а искусно имитированная кукла. Думаю, никто никогда уже не признается нам в том, что Владимир Ильич давно захоронен», — поделилась мнением Антонова.
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#тела
В России стартует патриотическая акция «Летопись сердец»
24 апреля 2025, 13:47

Фото: пресс-служба Минкультуры МО

Всероссийская ежегодная патриотическая акция для школьников «Летопись сердец» будет проходить с 25 апреля по 20 мая, в этом году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
«Целью акции является воспитание патриотизма и гражданственности среди школьников через изучение героического прошлого нашей страны», — говорится в сообщении.
Для участия в акции ребята должны подготовить творческую работу по одной из двух номинаций: «Рассказ о Герое моего края или семьи» или «Фильм о Герое моего края или семьи» и подать заявку через личный кабинет на портале культурадляшкольников.РФ. Приём заявок завершится 20 мая. Затем комиссия отберёт 100 лучших работ, которые опубликуют на портале культурадляшкольников.РФ 20 июня.

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#великая отечественная война
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Россияне стали заказывать больше мяса весной
24 апреля 2025, 13:44

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Весной россияне начали заказывать больше мяса для шашлыка. Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков «Купера».
«Весной 2025 года выросло количество мяса для шашлыка на один заказ: свинины — в среднем на 11%, набор из любого вида мяса (например, курицы, говядины или свинины) — на 6%», — говорится в сообщении.

При этом самый высокий рост заказов мяса для шашлыка отмечается в Казани. Жители города приобретали порядка 2,19 кг за один раз, что на 24% больше, чем в 2024 году. На втором месте оказался Нижний Новгород, где люди заказывали в среднем 1,88 кг, а это на 19% больше, чем в прошлом году. В Новосибирске заказы мяса выросли на 13%, а в Москве — на 11%.

Тем временем специалисты платформы фискальных данных «Такском» после анализа 56 млрд кассовых чеков отметили, что спрос на шашлык в апреле 2025 года в среднем увеличился на 30% по сравнению с апрелем 2024 года, пишет RT.

«Спрос на шашлык из индейки вырос на 64%, а средняя цена — на 34%, составив 614,3 рубля. Спрос на шашлык из говядины вырос на 45%, средняя цена — на 4%, составив 543 рубля. Спрос на шашлык из курицы вырос на 6%», — следует из полученных данных.

При этом отмечается падение спроса среди россиян на шампуры, мангалы и жидкость для розжига. На уголь же спрос увеличился на 11%.

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Автопробег на машинах «Победа» пройдёт по российским городам-героям
24 апреля 2025, 13:24

Фото: istockphoto.com/Aleks_G

Международная автомобильная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» пройдёт в этом году в десятый раз, её участники проедут на автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» по местам боевой славы советского народа и городам-героям, сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».
«В 2025 году медиаэкспедиция пройдет по местам боевой славы и трудовой доблести всего советского народа, в программу включено посещение городов российских и белорусских городов-героев. В проекте примут участие граждане Молдовы, Беларуси, Казахстана, Сербии и Монголии», — говорится в сообщении.
Первый этап экспедиции будет проходить с 26 апреля по 18 мая и охватит города-герои и города воинской славы от Мурманска до Волгограда. Протяжённость маршрута составит свыше 9 тысяч километров. Второй этап экспедиции начнётся 15 августа и завершится 5 сентября.

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#день победы
#великая отечественная война
#автопробег
#россия
#белоруссия
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Автоэксперт назвал идеальные сроки замены моторного масла
Автоэксперт Баканов: моторное масло лучше менять каждые 5000 километров
24 апреля 2025, 13:03

Фото: iStock/Ensup

Замена моторного масла каждые 5-8 тысяч километров — идеальный срок, заявил автоэксперт Петр Баканов. Однако оптимальный режим, «чтобы не заморачиваться», — менять его раз в 7500 километров.
В беседе с «Татар-информом» он пояснил, что в этом вопросе действует принцип «чем чаще, тем лучше». По его словам, после нескольких тысяч километров моторное масло начинает терять свою эффективность и деградировать.
«Бывает, конечно, человек меняет масло один раз в 15 тыс. км, и у него все хорошо с машиной, но я бы так не рисковал. Если вы хотите, чтоб мотор прослужил долго и исправно, то идеальный интервал для замены масла в современном моторе —от 5 до 8 тыс. км», — подчеркнул автоэксперт.
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Ипотека стала практически недоступной для основной части россиян из-за высокой ставки
Финансист Сафонов: ипотека не станет более доступной для россиян до 2027 года
24 апреля 2025, 12:58

Фото: iStock/Diy13

Рынок ипотеки не станет более доступным для россиян ранее 2027 года. Такой прогноз дал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Девелоперы не могут уменьшить цены на квартиры: это их инвестиции, в том числе за счет кредитов в банках, которые нужно возвращать. В итоге слишком большая цена делает приобретение жилья за собственные средства возможным лишь для небольшой части населения», — пояснил Сафонов в беседе с «Москвой 24».

По его словам, люди всё реже начали оформлять ипотечные кредиты из-за высокой ставки.

Эксперт также считает, что рынок ипотеки не станет более доступным для основной части населения раньше 2027 года.

В свою очередь, инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин в разговоре с «Газетой.Ru» подсказал, как можно повысить цену на аренду квартиры.

«На цену аренды жилья влияет в основном локация. Но если это уже никак не поменять, можно поднять ценник только за счет ремонта. Универсальный и практичный ремонт «под евро», наличие базовой техники и чистой сантехники, как правило, позволяет сдать на 10–20% дороже, чем такую же, но не подготовленную квартиру», — рассказал Бахтин.

Он подчеркнул, что квартиру стоит сдавать по рыночной цене. Если занизить её, то доход уменьшится, а если завысить, то арендаторы будут выбирать более дешевые варианты.

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