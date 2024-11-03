Закрылся единственный в Европе музей Ленина, работавший почти 80 лет

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В городе Тампер в Финляндии закрылся единственный в Европе музей Ленина. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что музей работал почти 80 лет. Его открыло общество «Финляндия — СССР» в 1946 году. Вставочный комплекс размещался в Доме рабочих, где в 1905 году состоялась первая конференция Российской социал-демократической рабочей партии, на которой, в том числе, впервые встретились Владимир Ленин и Иосиф Сталин.
В течение нескольких месяцев закрытый музей переоборудуют под новое учреждение – музей Nootti, экспозиция которого будет посвящена истории российско-финляндских отношений.
Новое название музея, которое с финского переводится как «нота», является отсылкой на Нотный кризис 1961 года. Он был спровоцирован дипломатической нотой, Советского Союза, который требовал проведения военных консультаций с Финляндией, невзирая на её нейтральный статус. В результате финскому президенту Уорхо Кекконену всё же удалось убедить советского коллегу Никиту Хрущёва отказаться от требований. Одновременно с этим существует мнение, что Нотный кризис устроили перед выборами для укрепления позиций дружественного СССР Кекконена.
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В течение нескольких месяцев закрытый музей переоборудуют под новое учреждение – музей Nootti, экспозиция которого будет посвящена истории российско-финляндских отношений.
Новое название музея, которое с финского переводится как «нота», является отсылкой на Нотный кризис 1961 года. Он был спровоцирован дипломатической нотой, Советского Союза, который требовал проведения военных консультаций с Финляндией, невзирая на её нейтральный статус. В результате финскому президенту Уорхо Кекконену всё же удалось убедить советского коллегу Никиту Хрущёва отказаться от требований. Одновременно с этим существует мнение, что Нотный кризис устроили перед выборами для укрепления позиций дружественного СССР Кекконена.
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Анастасия Чинкова