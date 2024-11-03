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Закрылся единственный в Европе музей Ленина, работавший почти 80 лет

В Финляндии закрыли единственный в Европе музей Ленина
Фото: iStock/wjarosz

Фото: iStock/wjarosz

В городе Тампер в Финляндии закрылся единственный в Европе музей Ленина. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что музей работал почти 80 лет. Его открыло общество «Финляндия — СССР» в 1946 году. Вставочный комплекс размещался в Доме рабочих, где в 1905 году состоялась первая конференция Российской социал-демократической рабочей партии, на которой, в том числе, впервые встретились Владимир Ленин и Иосиф Сталин.

В течение нескольких месяцев закрытый музей переоборудуют под новое учреждение – музей Nootti, экспозиция которого будет посвящена истории российско-финляндских отношений.



Новое название музея, которое с финского переводится как «нота», является отсылкой на Нотный кризис 1961 года. Он был спровоцирован дипломатической нотой, Советского Союза, который требовал проведения военных консультаций с Финляндией, невзирая на её нейтральный статус. В результате финскому президенту Уорхо Кекконену всё же удалось убедить советского коллегу Никиту Хрущёва отказаться от требований. Одновременно с этим существует мнение, что Нотный кризис устроили перед выборами для укрепления позиций дружественного СССР Кекконена.

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#ссср
Собянин рассказал об активном строительстве объектов образования в Москве
Собянин: около 140 объектов образования построили в Москве за пять лет
03 ноября 2024, 12:08

Фото: iStock/lamontak590623

В Москве построили и передали профильным учреждениям около 140 объектов образования за последние пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
По словам главы города, почти 140 образовательных объектов были построены городом и инвесторами. Из них 80 зданий были возведены по адресной инвестиционной программе.

Собянин добавил, что с начала этого года столичные учреждения образования получили 15 новых зданий, возведённых за счёт города.

Также инвесторы продолжают активное развитие социальной инфраструктуры в новых кварталам. За последние пять лет за счёт частных вложений построено и передано городу 56 новых зданий.

Кроме того, Собянин указал на увеличение темпов ввода социальных объектов в Москве. Так, за ближайшие три года за счёт города и инвесторов в городе построят ещё 200 новых зданий для образовательных учреждений.

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#сергей собянин
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Поверка счетчиков воды в 2024 году: Как избежать проблем, лишних расходов и защититься от мошенников
03 ноября 2024, 12:00

Фото: iStock/VladK21

Передача показаний счетчиков холодной и горячей воды — это ежемесячная обязанность большинства жителей России. Некоторые регулярно отправляют данные коммунальным службам, в то время как другие могут забыть об этом, что может привести к проблемам, если срок эксплуатации счетчиков истек.
Чтобы избежать неприятностей, важно понимать, что такое поверка счетчиков воды в 2024 году, почему она необходима, как она осуществляется и сколько стоит, — в материале «Радио 1».

Что такое поверка счетчиков

Поверка счетчиков — это процесс проверки и подтверждения точности измерительных приборов, таких как счетчики воды, газа и электроэнергии. Поверка необходима для обеспечения корректной работы счетчиков и точности измерений, что важно как для потребителей, так и для поставщиков ресурсов.

Обязательна ли поверка счетчиков

Поверка индивидуальных приборов учета (ИПУ), или счетчиков, является обязательной процедурой. Это установлено в статье 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26 июня 2008 года и в постановлении Правительства Российской Федерации № 354 от 6 мая 2011 года.

Если поверка не будет проведена вовремя, вы не сможете оплачивать горячую и холодную воду по показаниям приборов учета.

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Сроки поверки счетчиков

Сроки поверки указаны в паспорте счетчика, это значит, что интервал между поверками устанавливается на этапе установки индивидуального прибора учета (ИПУ). Также информацию о сроках поверки можно найти в квитанциях от коммунальных служб.

Обычно период между поверками составляет 4 года для счетчиков горячей воды и 6 лет для холодной. Если собственник хочет провести поверку раньше установленного срока, он может сделать это по своему усмотрению.

Такие ситуации могут возникнуть, например, если нарушены контрольные пломбы или знаки поверки, что делает внеплановую поверку обязательной.

Как делать поверку счетчиков

Для проведения поверки счетчиков собственнику помещения необходимо обратиться в специализированную аккредитованную организацию.

Обратитесь за рекомендацией

Если вы не уверены, какую компанию выбрать, начните с обращения в свою управляющую компанию (УК). Они часто работают с проверенными организациями и могут порекомендовать надежных исполнителей, которые предоставляют услуги по поверке счетчиков.

Исследуйте рынок

При выборе компании для поверки счетчиков важно учитывать несколько ключевых факторов:
  • Стаж работы на рынке;
  • Отзывы клиентов;
  • Стоимость услуг.

Проверьте аккредитацию

Убедитесь, что выбранная вами организация имеет аккредитацию на выполнение поверки счетчиков. Это подтверждает ее компетентность и соответствие необходимым стандартам.

Уточните условия и сроки

Перед тем как заключить договор, уточните все условия выполнения работ, включая сроки проведения поверки и возможность получения сертификата о поверке. Это важно для подтверждения правильности учета и соблюдения законодательства.

Что делать, если срок поверки истек

Важно самостоятельно отслеживать сроки поверки приборов учета, так как ресурсоснабжающая компания может не уведомить вас о пропуске этого срока. В результате абонент может узнать о просрочке только из новой квитанции, где суммы будут значительно выше привычных ежемесячных платежей.

Если вы заметили резкое изменение в счетах за воду, это может быть сигналом, что срок поверки вашего счетчика истек.

Несмотря на это, счетчик можно восстановить в качестве рабочего. После 90 дней с момента истечения срока поверки он исключается из реестра действующих приборов, но его всегда можно вернуть в эксплуатацию.

Шаги для восстановления счетчика:

  1. Вызывайте метрологов: Как можно скорее свяжитесь с метрологической службой для проведения поверки.
  2. Подготовьте необходимые документы: Соберите все документы, необходимые для вызова метрологов и подачи акта о проведенной поверке.
  3. Подайте акт о поверке в управляющую компанию: После успешной поверки предоставьте акт в вашу управляющую компанию. Они обязаны принять этот документ и восстановить счетчик.

Как сделать заявку на поверку счетчиков

Свяжитесь с аккредитованной организацией напрямую или запросите рекомендацию у вашей управляющей компании. Установите дату и время, когда мастер сможет провести поверку или заменить счетчик.

Как происходит поверка счетчиков воды

Поверка счетчиков воды осуществляется в зависимости от возможностей фирмы, с которой вы заключили договор.

Она может быть проведена:

  1. Без снятия прибора — если у компании есть переносные устройства для поверки.
  2. Со снятием прибора — если переносных приборов нет.
Если во время поверки будет установлено, что старый счетчик неисправен, его отремонтируют или заменят новым.

Как обманывают мастера по поверке счетчиков воды

Недобросовестные фирмы, занимающиеся поверкой счетчиков воды, могут обманывать граждан, предлагая ненужные услуги и замену работающих счетчиков. Они используют угрозы и манипуляции, чтобы заставить людей заказывать услуги, часто завышая цены.

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

По закону, проверку счетчиков должен контролировать собственник, а компании должны иметь аттестат Росаккредитации для выполнения таких работ.

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Госдума рассмотрит законопроект о запрете продажи детям зажигалок
Госдума рассмотрит законопроект о запрете продажи детям газосодержащих товаров
03 ноября 2024, 11:03

Фото: iStock/bee32

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, запрещающий продавать детям зажигалки, баллончики для их заправки и иные потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что введение серьёзного административного наказания станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий, поскольку прибыль от реализации такой продукции вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов. Так, для физических лиц они составят до 60 тысяч рублей, для должностных – до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 600 тысяч рублей.

Также Володин привёл статистику следственных органов, согласно которой в период с 2016 года от токсикомании с использованием газосодержащих бытовых товаров скончались свыше 800 несовершеннолетних.

Помимо этого, продолжил Володин, нередки случаи, когда газосодержащая продукция использовалась в «опасных играх», что приводит к непреднамеренным поджогам и другим негативным последствиям.

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Налоговые вычеты в 2024 году: фитнес, лечение и благотворительность — виды и порядок получения
03 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock/blinow61

Налоговый вычет представляет собой возмещение части налогов, ранее выплаченных гражданином государству. Для получения большинства типов вычетов обратиться в ИФНС можно в любое время, пока не истекли три года с момента возникновения права на компенсацию. Как это работает, что такое 3 - НДФЛ, а также какие виды налоговых вычетов бывают, — в материале «Радио 1».

Что такое налоговый вычет

Налоговые вычеты представляют собой суммы, уменьшающие доход, подлежащий налогообложению (налогооблагаемую базу). В ряде случаев они позволяют гражданам вернуть часть уже уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если деньги были потрачены на такие цели, как лечение, занятия спортом и фитнесом, обучение, покупка квартиры или пополнение индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Фото: iStock/dusanpetkovic

Как работает налоговый вычет

Право на получение налогового вычета имеют граждане, которые выплачивают подоходный налог по ставке 13%. Они также должны являться налоговыми резидентами Российской Федерации, то есть находиться на территории страны не менее 183 дней в течение календарного года.

Что такое 3 - НДФЛ в 2024 году

Декларация по форме 3-НДФЛ — это документ, в котором физическое лицо сообщает о своих доходах и значительных тратах за прошедший год. Если человек работает по найму, информацию о его заработной плате предоставляет работодатель. Однако при наличии дополнительных доходов гражданин обязан сам предоставить данные об этих средствах. Это требование распространяется и на тех, кто занимается индивидуальной профессиональной деятельностью.

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Виды налоговых вычетов

В России, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, предусмотрены различные виды налоговых вычетов:

Социальные

Существуют следующие виды социальных налоговых вычетов:

  • За лечение;
  • За обучение;
  • За фитнес и спорт;
  • За благотворительность;
  • За негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни;
  • За накопительную часть пенсии.
Налоговый вычет за лечение

В 2024 году максимальная сумма налогового вычета за лечение увеличена до 150 000 рублей. Вычет может получить физическое лицо, оплатившее:

  1. Медицинские услуги (включая дорогостоящие) для себя, супругов, родителей, детей и подопечных до 18 лет;
  2. Лекарства, назначенные врачом, для себя и членов семьи;
  3. Страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования (ДМС).

Согласно постановлению правительства РФ от 08.04.2020 № 458, расходы делятся на два раздела:

1. Ограниченные расходы (до 150 000 руб. в год): первичная медико-санитарная помощь, диагностика, скорая помощь, санаторно-курортное лечение и др.;

2. Дорогостоящее лечение: расходы не ограничиваются и принимаются полностью для вычета.

Налоговый вычет за обучение

В 2022 году в Налоговом кодексе РФ изменился порядок получения социальных налоговых вычетов для родителей и усыновителей. Теперь вычеты по расходам на медицинские услуги и занятия спортом доступны для детей до 24 лет, при условии, что они обучаются в вузе на очной форме.

Социальный налоговый вычет на обучение может получить физическое лицо, оплатившее свое образование или обучение родственников, включая детей до 24 лет, опекаемых детей до 18 лет, бывших опекаемых до 24 лет, а также братьев и сестер до 24 лет.

Вычет предоставляется за расходы на обучение в любых образовательных учреждениях и только за год, в котором были произведены оплаты.

Максимальная сумма вычета на обучение детей с 1 января 2024 года составляет 110 000 (то есть до 14 300 руб. за год обучения на руки), а для собственного обучения и обучения братьев/сестер — 150 000 (до 19 500 руб. на руки). Выплата не предоставляется, если расходы были оплачены материнским капиталом.

Вычет на благотворительность

Социальный налоговый вычет на благотворительность предоставляется за пожертвования благотворительным и некоммерческим организациям, включая религиозные. Размер вычета не может превышать 25% годового дохода. Вычет не предоставляется, если:

1. Пожертвование направлено не напрямую в указанные организации, а в их фонды.

2. Расходы подразумевают получение выгоды (например, услуги или реклама).

3. Денежная помощь оказана другому физическому лицу.

Вычет на фитнес и спорт

С 2022 года в России введен социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Вычет можно получить за себя и своих детей до 24 лет, обучающихся очно. Максимальная сумма расходов для вычета составляет 150 000 рублей. Этот вычет суммируется с другими, кроме дорогостоящего лечения.

Для получения вычета необходимо предоставить договор на услуги и платежные документы. Заявление можно подать лично в ИФНС или через работодателя.

«Пенсионные» и «страховые» вычеты

В России можно получить налоговый вычет на пенсионные взносы, уплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни (на срок не менее 5 лет).

Максимальная сумма для вычета составляет 150 тыс. рублей, что позволяет вернуть 19 500 рублей (13% от суммы). Вычет также доступен за дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии, если они уплачены самим налогоплательщиком. Если взносы платил работодатель, вычет не предоставляется.

Имущественные

Имущественные вычеты могут быть получены гражданами, которые проводили сделки с недвижимостью, такие как покупка или продажа домов, квартир, комнат и других объектов, а также строительство жилья, включая приобретение земельных участков для этих целей.

Полный список операций с недвижимостью, дающих право на имущественный вычет, а также порядок его получения, изложен в статье 220 Налогового кодекса Российской Федерации.

При покупке квартиры
Российские граждане могут получить налоговый вычет при покупке квартиры в размере 13% от стоимости недвижимости, но не более 260 000 рублей, так как вычет ограничен суммой 2 000 000 рублей. Для оформления необходимо предоставить ряд документов, включая выписку из ЕГРН, договор купли-продажи, платежные документы и справку 3-НДФЛ. Документы можно подать лично или через личный кабинет на сайте ФНС.

При продаже квартиры
При продаже квартиры, находившейся в собственности более пяти лет (или трех лет в определенных случаях), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не уплачивается, и декларация не подается. Если недвижимость продается раньше этих сроков, необходимо отчитаться и уплатить налог. Можно уменьшить налог за счет имущественного вычета, который применяется неограниченное количество раз, но не чаще одного раза в год.

Фото: iStock/Lazy_Bear

Стандартные

Вычет на себя
Некоторые категории граждан вправе воспользоваться стандартным налоговым вычетом на себя. К ним относятся инвалиды с детства, инвалиды I и II группы, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы, родители и супруги военных, погибших при выполнении служебных обязанностей. Полный список таких категорий содержится в Налоговом кодексе РФ.

Размер этого вычета зависит от конкретной категории налогоплательщиков. Например, для инвалидов с детства установлен ежемесячный вычет в размере 500 рублей, тогда как для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС сумма составляет 3000 рублей.

Вычет на ребенка
Каждый родитель может получать налоговый вычет на ребенка до достижения им 18 лет (или 24 лет, если учится очно). Аналогичное право имеют усыновители, опекуны, попечители и приемные родители, при условии, что ребенок находится на их иждивении. Размеры вычетов составляют: на первого и второго ребенка — по 1400 рублей, на третьего и последующих — 3000 рублей.

Для детей-инвалидов установлены следующие суммы: для родителей и усыновителей — 12000 рублей, для опекунов, попечителей и приемных родителей — 6000 рублей. Эти суммы добавляются к обычным детским вычетам. Одинокие родители получают льготы в двойном размере, но после вступления в брак удвоенный вычет прекращает действовать.

Вычеты предоставляются до тех пор, пока годовой доход родителя не превышает 350 000 рублей. После превышения этой суммы вычет не начисляется, но в следующем году его выплата возобновляется.

Инвестиционные

Существует три типа инвестиционных налоговых вычетов:

1. Вычет за доход от операций с ценными бумагами: применяется к ценным бумагам, купленным на брокерский счет после 1 января 2014 года. Для получения вычета бумаги должны находиться в собственности более трех лет. Максимальный размер вычета — количество лет владения, умноженное на 3 млн руб.

2. Вычет за внесение денег на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): предоставляется на сумму, внесенную на ИИС за календарный год, но не более 400 тыс. руб. Например, при внесении 1 млн руб. можно вернуть 52 тыс. руб.

3. Вычет за получение дохода по операциям на ИИС: предоставляется по полной сумме прибыли после окончания договора, при условии, что счет был открыт не менее трех лет.

С 1 января 2024 года российские инвесторы смогут получать вычеты только по ИИС третьего типа. ИИС первых двух типов, открытые до конца 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях.

Профессиональные

На профессиональный налоговый вычет имеют право:

  • Индивидуальные предприниматели (ИП), платящие НДФЛ по ставке 13%;
  • Нотариусы и адвокаты;
  • Граждане, занимающиеся частной практикой (например, охранники, детективы);
  • Физические лица, работающие по договорам ГПХ;
  • Авторы, получающие вознаграждение.

Вычет на убытки по ценным бумагам

Вычет на убытки по ценным бумагам – это возможность уменьшить налогооблагаемую базу при расчете налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если инвестор получил убыток от операций с ценными бумагами. В российском законодательстве такая возможность предусмотрена для тех случаев, когда налогоплательщик продает ценные бумаги дешевле, чем они были куплены, либо получает другие виды убытков, связанных с операциями на фондовом рынке.

Вычет на убытки от инвестиционного товарищества

Вычет на убытки от участия в инвестиционном товариществе — это механизм, позволяющий участникам таких товариществ уменьшить свои налоговые обязательства путем учета понесенных убытков в процессе инвестиционной деятельности.

Как получить налоговый вычет

Большинство налоговых вычетов можно оформить через работодателя или подать декларацию в налоговую инспекцию.

Для получения стандартного вычета достаточно обратиться к начальству. В других случаях нужно сначала получить уведомление о праве на вычет в налоговой инспекции. Также можно заполнить декларацию и представить документы онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Какие документы нужны для получения налогового вычета

Пакет документов для получения налоговых вычетов зависит от их типа.

Могут понадобиться следующие документы: декларация 3-НДФЛ, справка 2-НДФЛ, подтверждающие документы на право собственности на жилье и платежные документы, свидетельство о браке и заявление о распределении вычета, договор на оказание медицинских услуг, лицензия медицинской организации, договор с учебным заведением и его лицензия, справка об инвалидности и другие.

Для получения подробной информации о необходимых документах и процедурах, связанных с налоговыми вычетами, вы можете посетить официальный сайт Федеральной налоговой службы России (ФНС).

На сайте представлены актуальные данные о налоговых вычетах, формах деклараций, а также образцы документов и инструкции по их заполнению.

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В Великобритании рассказали об «империи недвижимости» Карла III
The Times: королевская семья Британии получает миллионы фунтов на недвижимости
03 ноября 2024, 09:58

Фото: iStock/nevenmn

Члены британской королевской семьи, включая короля Карла III, каждый год получают многомиллионный доход от своей «империи недвижимости», которая находится в герцогствах Ланкастер и Корнуолл. Об этом сообщает The Sunday Times.
Согласно информации издания, королевская семья владеет 5410 участками на территории двух герцогств, которые приносят монарху доход в размере 27,4 млн фунтов (порядка 3,4 млрд рублей) в год, а для принца Уильяма — 23,6 млн фунтов (около трех млрд рублей).

Примечательно, что у Карла III и наследного принца подписано специальное соглашение с казначейством, которое освобождает их от уплаты налога на корпоративную прибыль. Уточняется, что представители королевской семьи берут плату за право пересекать реки и выгрузку на берег грузов, а также управление образовательными учреждениями и благотворительными организациями, рытье могилы и т.д.

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#великобритания
#недвижимость
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В Луцке стены собора расписали фресками с украинскими бизнесменами
Misto.Media: в Луцке стены собора расписали фресками с украинскими бизнесменами
03 ноября 2024, 07:32

Фото: iStock/Popescu Marius

Наружные стены Кафедрального собора святой Троицы в Луцке на Украине расписали портретами украинских бизнесменов. Об этом сообщает Misto.Media.
Уточняется, что на фресках можно узнать бизнесменов Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, владельца агропредприятия «Вилия» Евгения Дудку. По словам иконописца собора, диакона Юрия Гетьманчука, первые изображения были созданы еще шесть месяцев назад.

Он отметил, что некоторые из них вызвали противоречивые отзывы, по этой причине пришлось вносить изменения. Согласно информации источника, на сегодняшний день рассматривается возможность замены изображений предпринимателей деятелями культуры и искусства.

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#упц
#украина
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Названы врачи с самыми высокими зарплатами в России
У стоматологов и репродуктологов самые высокие зарплаты среди врачей в России
03 ноября 2024, 03:35

Фото: iStock/alfexe

Самые высокие медианные зарплаты среди врачей в частных клиниках России получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob. Среди них, отмечается, наиболее высокий доход у хирургов-имплантологов.
По данным исследования, у занятых установкой имплантов стоматологов медианная зарплата в семи федеральных округах России достигает 280 тысяч рублей. По тем же критериям оценки, согласно анализу, репродуктологи зарабатывают до 240 тысяч рублей, косметологи — до 230 тысяч, ортодонты — до 220 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Москве неожиданно в два раза вырос спрос на трихологов. Отмечалось, что это может быть связано с тем, что люди чаще встречаются с выпадением волос. Лечение может обойтись гражданам в 30 тысяч рублей и более.

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В Госдуме предложили запустить лотерею с розыгрышем квартир для новорожденных
03 ноября 2024, 02:42

Фото: iStock/LSOphoto

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов из фракции ЛДПР предложил запустить в России лотерею с розыгрышем квартир для новорожденных. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, лотерею стоит проводить каждый месяц, разыгрывая в каждой по 10 квартир.
Он пояснил, что такую идею ему предложили граждане, чтобы стимулировать рождаемость и поддержать семьи.
«Я буду предлагать внедрить ее на практике. Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома», — рассказал Чернышов.
Депутат добавил, что участие в такой лотерее должно быть автоматическим, на основании списков новорожденных из ЗАГСа. По его представлениям, победителей розыгрыша должны торжественно объявлять, а их родители получать призы.
«В любом человеке есть азарт. Ведь в любой лотерее выигрывает меньшинство, но тысячи людей покупают регулярно билеты, желая испытать удачу. В случае с розыгрышем для новорожденных принцип тот же, но только на пользу людям, обществу и стране», — объяснил он.
По мнению Чернышова, такая инициатива будет мотивировать родителей, которые хотят завести ребенка, создаст вокруг семьи и детства положительный фон в информационном пространстве, и, в конечном итоге, «будет способствовать улучшению демографической ситуации в России».

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В Гидрометцентре назвали дату, когда 85% территории России покроет снег
Вильфанд: с 5 ноября 85% территории России покроется снегом
03 ноября 2024, 02:32

Фото: iStock/MahmutSonmez

Со вторника, 5 ноября, 85% территории России покроется снегом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. Однако, по его словам, потом снежный покров снова уменьшится.
«С 5 числа вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа - все будет в снегу, 85% как минимум», — пояснил он.
Вильфанд обратил внимание, что речь идет о временном погодном явлении, вскоре толщина снежного покрова вновь сократится. Его процентное соотношение будет меняться, отметил синоптик, так как это естественно для предзимнего периода.

Ранее синоптики рекомендовал срочно менять резину на машине, потому что ожидаются сильные снегопады и морозы.

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