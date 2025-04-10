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В Горках откроют необычную выставку к 155-летию со дня рождения Ленина

Фото: Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Фото: Музей-заповедник «Горки Ленинские»

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В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» подготовили выставку «Любовь к жизни». Она откроется 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Биографическая выставка познакомит с разными периодами жизни основателя Советского государства. Будут представлены предметы, которые ранее нельзя было увидеть. Это примерно 120 экспонатов, охватывающих период от юности Ленина до трагической даты. Экспозиция будет базироваться на уникальной коллекции музея-заповедника, а также на предметах из фондов музея «Шушенское», Государственного центрального музея современной истории России, Центрального военно-морского музея им. Петра Великого и Историко-культурного музейного комплекса в Разливе», – рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
Выставка покажет личность Ленина с разных сторон, поможет понять его роль в становлении государства, влияние его идей на историю страны.
Концепция экспозиции демонстрирует нетривиальный подход к биографии Владимира Ильича. Зал разделён на шесть смысловых секций, каждая из которых посвящена определенному периоду жизни вождя мирового пролетариата.

Фото: Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Рядом будут размещены, казалось бы, совершенно противоположные экспонаты: гильза с крейсера «Аврора», живопись из Шушенского с романтичными образами Ленина и Крупской, «Родословное дерево современного социализма», ключ от зала заседаний Таврического дворца, где Ленин выступал с Апрельскими тезисами, скульптура вождя, утешающего плачущего мальчика, живопись художника Корецкого, подлинная ленинская скамейка, на которой сделаны самые известные фото, и многое другое.

Главным же элементом экспозиции станет стол-витрина Владимира Ленина, символизирующий все аспекты его жизни и борьбы.

В рамках выставки пройдёт цикл лекций, специальные экскурсии, концерт любимой музыки семьи Ульяновых и презентация монографии Б. Власова «Прощальная песнь» Советского проекта».

Выставка будет работать до 31 августа в Научно-культурном центре «Музей В.И. Ленина». В день 155-летия Ленина, 22 апреля, вход на территорию музея-заповедника будет свободным.

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Подмосковные росгвардейцы задержали в банке приезжую с поддельным паспортом
10 апреля 2025, 20:47

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Солнечногорске росгвардейцы задержали гражданку ближнего зарубежья, которая пыталась оформить банковскую карту по паспорту с признаками подделки. Инцидент произошёл в посёлке Поваровка, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«На маршруте патрулирования росгвардейцы получили сигнал тревоги из охраняемого финансового учреждения. Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что одна из посетительниц при оформлении банковской карты предъявила документы с несоответствующими водными знаками. Оператор банка заподозрил неладное и воспользовался тревожной кнопкой», – рассказали в силовом ведомстве.
Сотрудники Росгвардии передали 18-летнюю задержанную в отдел полиции для разбирательства.

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Около 60 команд стартуют на турнире по гандболу «Герои Города» в Чехове
10 апреля 2025, 20:36

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В муниципальном округе Чехов 11-13 апреля пройдут крупнейшие в России любительские соревнования по гандболу «Герои Города». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В юбилейном, 15-м, турнире примут участие около 60 команд из 11 городов страны. Игры состоятся на малой и большой аренах дворца спорта «Олимпийский» им. Владимира Максимова. Победителей определят в соревнованиях девушек, юношей, женщин, мужчин-любителей и мужчин-профессионалов. В этом году формат соревнований расширят, добавив ещё две категории – мальчиков и девочек до 13 лет.
«Нынешний турнир необычен уже тем, что дорос до цифры 15. А ведь это единственный любительский турнир такого масштаба. С каждым годом состязания только растут во всех смыслах. Сейчас ожидается рекордное количество команд – 59. Плюс у нас открылись дополнительные две категории. Одна из наших целей – распространение гандбола в массы. И результат заявочной кампании свидетельствует, что мы идем в правильном направлении», – сказал гендиректор гандбольного клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Участников и болельщиков соревнований ждёт множество сюрпризов, одним из которых станут автограф-сессии в финальный игровой день. Желающие смогут пообщаться, взять автограф и сделать фото с легендами гандбольных клубов «Чеховские медведи» и «Звезда» – Сергеем Шельменко, Еленой Пахомовой (Дмитриевой) и Алексеем Каманиным.

Вход для зрителей будет свободным. С расписанием игр можно ознакомиться в официальном сообществе турнира. Там же опубликуют результаты матчей.

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Компания из Щёлкова представила новые бионические протезы кистей рук
10 апреля 2025, 19:39

Фото: пресс-служба компании «МЕТИЗ»

На международной выставке «Интеграция 2025» представили новую линейку бионических протезов кистей – уменьшенную модель и бюджетную версию флагманского протеза, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Новинки разработал производитель протезов «МЕТИЗ» из Щёлкова вместе с партнёром «МАКСБИОНИК».
Помимо этого, разработчики презентовали собственное программное обеспечение. Новые разработки должны расширить возможности протезирования и повысить доступность бионических технологий для пользователей.
«Современные бионические протезы позволяют частично восстановить функции утраченных конечностей и помогают вести полноценную жизнь. Хотя такие протезы полностью не заменят биологическую конечность, они дают возможность людям обслуживать себя, устроиться на работу, заниматься спортом и творчеством», – сказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба компании «МЕТИЗ»

Первая модель бионической кисти предназначена для людей с хрупким телосложением, в том числе подростков и молодёжи. Вторая новинка представляет собой более доступную версию флагманского протеза, что делает его самым бюджетным многофункциональным устройством на российском рынке.

Что касается нового программного обеспечения, то оно позволяет быстро вносить изменения и расширять функциональность настроек кисти. Также для клиента появилась возможность взаимодействовать через этот софт с производителем напрямую. Кроме того, реализован удалённый доступ к пользователям.

Все устройства будут иметь индивидуальные логины и пароли для личного кабинета.

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В Подмосковье предупредили об опасности сосулек на фоне неустойчивой погоды
10 апреля 2025, 19:07

Фото: iStock /Akintevs

В Подмосковье в условиях переменчивой апрельской погоды с крыш домов периодически сходит подтаявший снег и падают сосульки. При подобных погодных условиях важно помнить о безопасности, быть внимательнее и осторожнее, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Чтобы избежать неприятностей, достаточно соблюдать простые правила. Приближаясь к зданию, следует обратить внимание на скопление снега, наледи и сосулек на крыше. Места возможного их обрушения советуют обходить. Выходя из здания, не стоит задерживаться на крыльце. Лучше быстро отойти на безопасное расстояние – не менее 5 м», – сказали в ведомстве.
Кроме того, необходимо обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны. Перемещаясь по тротуару мимо строений, следует убедиться в отсутствии свисающих сосулек или снега.
«Снег может сойти и с середины крыши. Поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или наледи, это указывает на опасность этого места. Не паркуйте автомобиль вблизи зданий, на крышах которых образовались сосульки и наледь», – добавили в Мособлпожспасе.
Спасатели также советуют следить за детьми и заранее объяснить им опасность наледи на крыше.

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Подмосковье примет фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры»
10 апреля 2025, 18:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В посёлке Нахабино городского округа Красногорск 17-20 июля проведут турнир по гольфу в рамках этапа открытия международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В первый соревновательный день в клубе Moscow Country Club пройдёт лично-командный турнир по гольфу среди любителей и профессионалов. В каждой команде должны быть профессиональный игрок, любитель и юниор. Во второй день состоится четвёртая матчевая встреча по гольфу между сборными России и мира в формате одного раунда в 18 лунок. В составе каждой команды будет 32 гольфиста. За сборную мира по традиции сыграют дипломаты из дружественных государств. Капитан сборной России – первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, сборной мира – бизнесмен из Бангладеш Саттар Миа», – рассказали в ведомстве.
Место проведения: Московская область, г. о. Красногорск, посёлок Нахабино, улица Международная, клуба Moscow Country Club. Подробную информацию о турнире можно найти на сайте.

В этом году международный фестиваль «Сильные фигуры» предусматривает четыре этапа. Состязания по гольфу пройдут в рамках первого и третьего этапов – 17-20 июля и 4-6 октября. На втором этапе 18-20 сентября состоятся соревнования по шахматам. Завершится фестиваль 23-25 октября большим турниром по тэг-регби среди иностранных команд. Московская область примет первый и третий этапы в Красногорске и Дмитровском городском округе, второй и четвёртый пройдут в Москве.

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит с 2019 года. В программе – соревнования по гольфу, кёрлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам. В турнире участвуют именитые спортсмены, государственные деятели и сборные зарубежных стран.

Уже состоялось уже более 20 турниров, в которых приняли участие представители более чем 40 государств.

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