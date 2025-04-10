В Горках откроют необычную выставку к 155-летию со дня рождения Ленина

Фото: Музей-заповедник «Горки Ленинские»
В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» подготовили выставку «Любовь к жизни». Она откроется 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Биографическая выставка познакомит с разными периодами жизни основателя Советского государства. Будут представлены предметы, которые ранее нельзя было увидеть. Это примерно 120 экспонатов, охватывающих период от юности Ленина до трагической даты. Экспозиция будет базироваться на уникальной коллекции музея-заповедника, а также на предметах из фондов музея «Шушенское», Государственного центрального музея современной истории России, Центрального военно-морского музея им. Петра Великого и Историко-культурного музейного комплекса в Разливе», – рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.Выставка покажет личность Ленина с разных сторон, поможет понять его роль в становлении государства, влияние его идей на историю страны.
Концепция экспозиции демонстрирует нетривиальный подход к биографии Владимира Ильича. Зал разделён на шесть смысловых секций, каждая из которых посвящена определенному периоду жизни вождя мирового пролетариата.
Фото: Музей-заповедник «Горки Ленинские»
Рядом будут размещены, казалось бы, совершенно противоположные экспонаты: гильза с крейсера «Аврора», живопись из Шушенского с романтичными образами Ленина и Крупской, «Родословное дерево современного социализма», ключ от зала заседаний Таврического дворца, где Ленин выступал с Апрельскими тезисами, скульптура вождя, утешающего плачущего мальчика, живопись художника Корецкого, подлинная ленинская скамейка, на которой сделаны самые известные фото, и многое другое.
Главным же элементом экспозиции станет стол-витрина Владимира Ленина, символизирующий все аспекты его жизни и борьбы.
В рамках выставки пройдёт цикл лекций, специальные экскурсии, концерт любимой музыки семьи Ульяновых и презентация монографии Б. Власова «Прощальная песнь» Советского проекта».
Выставка будет работать до 31 августа в Научно-культурном центре «Музей В.И. Ленина». В день 155-летия Ленина, 22 апреля, вход на территорию музея-заповедника будет свободным.
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Лора Луганская