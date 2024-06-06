Подмосковье и Вологодская область подписали соглашение о сотрудничестве

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро четверга, 6 июня, составляет четыре балла, при этом на трёх федеральных трассах десяти шоссе есть сложности с проездом в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.