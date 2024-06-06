Подмосковье и Вологодская область подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба правительства МО
Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Московская область всегда открыта к сотрудничеству с другими странами, и особенно, регионами нашей страны», — подчеркнул Андрей Воробьёв.Он добавил, что в апреле текущего года Подмосковье запустило совместный логистический проект с Казахстаном и Китаем, в рамках этого проекта будут также развиваться транспортные связи с Вологодской области.
«Соглашение, которое мы подписали сегодня на Питерском форуме, в том числе и об этом», — подчеркнул губернатор Подмосковья.Кроме того, регионы будут обмениваться лучшими практиками в медицинской сфере, науке, в области образования, культуры и туризма, а также ЖКХ. Кроме того, Подмосковье и Вологодчина будут помогать друг другу при подготовке кадров.
«Для нас это сотрудничество имеет, в первую очередь, социально значимый характер и, вместе с этим, открывает новые возможности для совершенствования в научно-техническом, торгово-экономическом, и культурном направлениях», — сказал Георгий Филимонов.Он отметил, что все инициативы Подмосковья в социально-экономических сферах получат полную поддержку правительства Вологодской области.
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