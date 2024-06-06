В Солнечногорске запустят производство горно-шахтного оборудования

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Соглашение о строительстве двух заводов на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и основатель – учредитель, коммерческий директор ООО «Гормаш Глобал» Алексей Каширский. об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской областию
Все оборудование, которое будут производить на заводах, планируют выпускать под собственным брендом.
Стоит отметить, что в регионе будут производить полную линейку горно-шахтного оборудования, которое необходимо для горнодобывающей отрасли.
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«Запуск производства горно-шахтного оборудования для подземных работ – еще один шаг к индустриальному и технологическому суверенитету нашей страны. Уже в 2027-м на двух заводах в г.о. Солнечногорск смогут производить более 500 машин в год, а также различную вспомогательную технику для горных работ. В планах поставлять продукцию на Дальний Восток, Таймыр, Кольский полуостров и другие территории, где активно ведется добыча полезных ископаемых. Общий объем инвестиций в проект – 42 млрд рублей», — подчеркнул губернатор Подмосковья.
Стоит отметить, что в регионе будут производить полную линейку горно-шахтного оборудования, которое необходимо для горнодобывающей отрасли.
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Мира Полтева