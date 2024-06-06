В Воскресенске построят новый селекционно-семеноводческий центр

Фото: Константин Семенец
В 2026 году в городском округе Воскресенск начнет работу селекционно-семеноводческий центр. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соглашение на ПМЭФе подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков.
На территории центра появятся селекционный участок для разработки новых сортов и гибридов, цех для обработки семян и лабораторно-исследовательский комплекс.
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«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады их желанию расширяться. В 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена. Уже через три года производственная мощность составит около 110-120 млн семян томатов и огурцов в год», — поделился Андрей Воробьёв.
На территории центра появятся селекционный участок для разработки новых сортов и гибридов, цех для обработки семян и лабораторно-исследовательский комплекс.
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Мира Полтева