Подмосковье поможет колледжам ДНР перейти на российские стандарты образования

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Организации среднего профессионального образования Московской области и Донецкой Народной Республики будут сотрудничать. Три соглашения об этом были подписаны в реутовском филиале колледжа «Энергия», сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
«Сотрудничество предполагает методическую помощь образовательным организациям ДНР в переходе на российские стандарты среднего профессионального образования. В рамках соглашений запланировано провести совместные рабочие встречи для решения вопросов развития образовательных организаций», – говорится в сообщении.Соглашения были подписаны между колледжем «Энергия» и Макеевским транспортно-технологическим колледжем; Дмитровским техникумом и Макеевским политехническим колледжем, а также Губернским колледжем и Донецким техникумом моды и дизайна.
Поддержка образовательных организаций на новых территориях ведётся с 2022 года. За это время было заключено пять соглашений между колледжами Московской области, ДНР и ЛНР.
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