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Подмосковье поможет колледжам ДНР перейти на российские стандарты образования

20 февраля 2024, 19:51
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Организации среднего профессионального образования Московской области и Донецкой Народной Республики будут сотрудничать. Три соглашения об этом были подписаны в реутовском филиале колледжа «Энергия», сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
«Сотрудничество предполагает методическую помощь образовательным организациям ДНР в переходе на российские стандарты среднего профессионального образования. В рамках соглашений запланировано провести совместные рабочие встречи для решения вопросов развития образовательных организаций», – говорится в сообщении.
Соглашения были подписаны между колледжем «Энергия» и Макеевским транспортно-технологическим колледжем; Дмитровским техникумом и Макеевским политехническим колледжем, а также Губернским колледжем и Донецким техникумом моды и дизайна.


Партнёры будут обмениваться опытом и ресурсами, учебными планами, методической литературой и обучающими программными средствами. Студенты и преподаватели смогут пройти обучение или стажировку в партнёрской организации.

Поддержка образовательных организаций на новых территориях ведётся с 2022 года. За это время было заключено пять соглашений между колледжами Московской области, ДНР и ЛНР.

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Юрист Краснов объяснил незаконность конфискации замка Пугачёвой
20 февраля 2024, 19:29

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Юрист Дмитрий Краснов заявил, что законных оснований для конфискации замка певицы Аллы Пугачёвой нет.
«К указанным видам ответственности могут быть привлечены те граждане, которые признаны виновными в распространении фейковой информации о российской армии, в публичных призывах к деятельности, направленной против госбезопасности. Насколько мне известно, СК отказался возбуждать дело в отношении Аллы Пугачевой после проведения проверки», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Краснов.

Кроме этого, Дмитрий Краснов прокомментировал навязывание маркетплейсами своих платёжных систем покупателям.

«Если в действиях маркетплейсов будут найдены уголовные правонарушения, то последует соответствующая реакция Следственного комитета, а также обращения в судебные органы. Возможны изменения в законодательстве, которые устранят негативные для потребителя пробелы», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Краснов.

Он выразил уверенность в том, что такая проблема будет решена посредством своевременной реакции Госдумы и принятия соответствующего комплекса мер.

Ранее руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявлял, что самозанятые мастера маникюра могут быть опасны, поскольку они могут не соблюдать санитарно-эпидемиологические и иные нормы, что может нести опасность для клиента.

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#ск
#недвижимость
#закон
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Путин: кадровый дефицит в России достигает 2,5 миллиона человек
Президент РФ Владимир Путин оценил нехватку рабочих рук
20 февраля 2024, 19:08

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин оценил критическую нехватку рабочих рук на российском рынке труда в размере 2,5 миллиона человек.
По его словам, официальные статистические данные указывают на количество безработных в районе 450 — 460 тысяч человек, что говорит о значительном разрыве между спросом и предложением в сфере занятости.

Проблема кадрового дефицита особенно остро ощущается в строительном секторе и промышленности, где компании готовы активно нанимать сотнями тысяч новых работников. Для решения этой проблемы президент призвал улучшить механизмы привлечения трудовых мигрантов, обеспечить их соблюдение законодательства и обучение русскому языку.

Согласно отчету Российского союза ректоров, в прошлом году около 60 процентов российских предприятий столкнулись с кадровым дефицитом. Особенно высок спрос на квалифицированных специалистов в сфере высоких технологий. Из-за общего недостатка кадров многие российские компании прибегают к стратегии «тихого найма», заполняя вакансии из собственных рядов. Эта тактика становится все более распространенной, что отмечают аналитики платформы Lenta.ru.

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#президент
#вакансии
#спрос
#безработица
#дефицит
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Подмосковный Минтранс напомнил, как безопасно ездить в оттепель
20 февраля 2024, 18:45

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковным водителям в ближайшее время будет необходимо вспомнить навыки безопасной езды в оттепель. В Московском регионе вновь меняется погода, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«По прогнозам синоптиков, в среду термометры покажут -1°С. А к концу недели температура будет колебаться от минусовой в ночные часы до 4° днём. Перепадом температур вызовет осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер усилится, на дорогах возможна гололедица. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД», – говорится в сообщении.
По возможности следует отложить поездки на дальние расстояния. Тем, кто всё-таки оказался в пути, следует помнить, что на мокрой дороге тормозной путь увеличивается. Поэтому нужно соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и боковой интервал, чтобы вовремя среагировать на непредвиденную ситуацию. Водить следует плавно, без резких движений.

Пешеходам рекомендуем обязательно носить световозвращатели, пересекать дорогу по переходам, убедившись в отсутствии транспорта.

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#подмосковье
#московская область
#погода
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«Радио Свобода»* признали нежелательной организацией в России
Минюст объявил «Радио Свобода»* нежелательной организацией
20 февраля 2024, 18:33

Фото: IStock/Patrick Daxenbichler

«Радио Свобода»* признали нежелательной организацией на территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте министерства юстиции России.
Как следует из реестра, решение об этом было вынесено Генеральной прокуратурой России 2 февраля 2024 года. Само ведомство официально о признании «Радио Свободы» нежелательной организацией не объявляло. Сейчас в реестре нежелательных числятся 142 организации.

В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Суд начал процедуру банкротства радиостанции в августе 2022 года.

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#радио
#минюст
#рф
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Педагог Калинина заявила о пользе письма от руки
20 февраля 2024, 18:19

Фото: istockphoto.com/Zolga_F

Педагог, контент-продюсер Александра Калинина заявил, что письмо от руки полезно, поскольку развивает мелкую моторику и помогает лучше фокусировать внимание на предмете.
«Делая заметки от руки, дети вовлекают в работу различные структуры мозга, что позволяет активно развивать моторику и память, управлять вниманием и фокусироваться на правильности выполнения задания. Это влияет и на дисциплину ― ученики, способные долго концентрироваться на одной задаче, не мешают другим», — пояснила в беседе с Газета.ру Калинина.

Она подчеркнула, что письмо способно позитивно сказываться на когнитивных навыках, улучшать память и способствовать развитию творческого начала.

Ранее учитель русского языка и литературы Ольга Богатова рекомендовала читать с ребёнком по странице в день для того, чтобы привить ему любовь к чтению.

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#учитель
#педагог
#дети
#память
#образование
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Более 40 контейнерных площадок привели в порядок в Подмосковье за день
20 февраля 2024, 17:50

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Уборку контейнерных площадок от навалов бытового мусора провели за день на более чем 40 локациях в Московской области коммунальщики под контролем инспекторов Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«За день специалисты городских хозяйств привели в порядок 44 контейнерные площадки, где ранее в прилегающей зоне были зафиксированы скопления бытовых отходов», — говорится в сообщении.
В частности, от навалов мусора избавили десять контейнерных площадок в городском округе Дзержинский. Три из них расположены на улице Лермонтова, ещё несколько — на Зелёной улице, а также на улицах Спортивная и Лесная.

В ведомстве также напомнили, что жители могут обращаться по вопросам содержания дворов, общественных территорий и многоквартирных домов напрямую к инспекторам ГУСТ. Адреса территориальных отделов размещены на официальном сайте ведомства.

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#мусор
#московская область
#благоустройство
#жкх
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Илон Маск заблокировал аккаунт Юлии Навальной в соцсети Х*
Социальная сеть Х* приостановила действие аккаунта Юлии Навальной
20 февраля 2024, 17:13

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Соцсеть Х* приостановила действие учётной записи вдовы Алексея Навального** Юлии. Об этом стало известно 20 февраля.
Доступ к аккаунту Навальной ограничен, посмотреть публикации пользователи не могут. При посещении страницы указывается, что действие аккаунта приостановлено.
«Действие учётной записи приостановлено», — говорится в записи в аккаунте Юлии Навальной.
Отмечается, что X* приостанавливает действие учётных записей, которые нарушают правила социальной сети. Какие именно правила были нарушены, не уточняется. Сама Юлия Навальная пока никак не комментировала ситуацию.

Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось. После этого Юлия Навальная заявила, что продолжит дело супруга.

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* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры
** Признан террористом и экстремистом на территории РФ
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#пользователи
#социальная сеть
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Гособвинение запросило 9 лет за фейки о ВС РФ для режиссера Королева
20 февраля 2024, 17:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Режиссер Всеволод Королев оказался в центре судебного скандала после распространения фейковых материалов о вооруженных силах России.
Прокурор настаивает на вынесении ему приговора в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Этот шаг стал последствием нескольких его публикаций в социальной сети «ВКонтакте». Об этом в своем Telegram-канале сообщает онлайн-издание MR7 из зала Выборгского районного суда Петербурга.

Судебный процесс против Королева начался в октябре прошлого года и вызвал широкий общественный резонанс. Обвинение считает, что распространение фейков о российской армии было мотивировано политической и идеологической ненавистью.

В случае вынесения приговора, прокурор также требует ограничить права режиссера на администрирование интернет-сайтов и размещение информации в сети на протяжении четырех лет после отбытия наказания.

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#прокуратура
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Кадыров: Российский университет спецназа в Гудермесе назван именем Путина
20 февраля 2024, 17:04

Фото: kremlin.ru

Университет спецназа, расположенный в Гудермесе, будет носить имя российского президента Владимира Путина, об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Решение назвать Российский университет спецназа именем выдающегося политического деятеля современности, Президента России Владимира Путина было принято еще в момент его основания. Но для этого учреждение должно оправдать цель своего создания и доказать, что оно способно принести пользу нашей великой Родине – России», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, за период проведения специальной военной операции, чеченский ​университет стал центром лучшей в России военной подготовки.

Кадыров также отметил, что регион будет работать над улучшением и внедрением новых методов подготовки бойцов, которые проходят подготовку в РУС.

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#рамзан кадыров
#владимир путин
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