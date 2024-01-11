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Фаевская помогла восстановить право на образование детям приезжего из Таджикистана

11 января 2024, 20:41
Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить право на образование детям жителя Лосино-Петровского. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Гражданин Таджикистана по имени Наврузшох попросил Фаевскую помочь устроить в школу его детей. Заявитель и его семья приехали в Лосино-Петровский для постоянного проживания. На протяжении трёх месяцев Наврузшох 14 раз сам подавал заявление о приёме детей в среднюю школу №2 имени В.В. Дагаева.
«Чтобы оперативно помочь заявителю, был направлен запрос в администрацию городского округа с просьбой разобраться в ситуации. Как оказалось, отказы были по формальным причинам. Когда человек 14 раз подаёт заявление на одну и ту же услугу, необходим адресный подход и содействие в формировании пакета документов. Лишать детей школы на три месяца просто неприемлемо», – сказала Фаевская.

По словам омбудсмена, подобные случаи будут строго отслеживаться.

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#омбудсмен
#лосино-петровский
#подмосковье
#московская область
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В Подольске к обновлённой котельной подключат 51 дом и 17 соцучреждений
11 января 2024, 21:51

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с жителями второй раз подряд проверил объекты теплоснабжения. На этот раз встреча прошла в котельной ОАО «ПТЭК», которая подаёт тепло в микрорайон Центральный и большую часть Шепчинок.
«Сейчас к переподключению от котельной готовят 51 жилой дом и 17 социальных учреждений. Для этого ещё осенью увеличили мощность «ПТЭК», модернизировав три котла и установив резервный. Также ввели новую насосную группу. Чтобы не упало давление в домах, которые уже обслуживает котельная, разделили гидравлические потоки, проложив порядка 3 км теплотрассы», – рассказал Артамонов в своём телеграм-канале.
По его словам, в ближайшие дни планируется начать пуско-наладочные работы, в том числе и внутридомовых систем. О начале запуска Артамонов пообещал проинформировать жителей заранее.

4 января в другом микрорайоне Подольске, Климовск, произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей Климовска. Без отопления остались около 22 тыс жильцов более чем 170 многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов. Школы и детсады перевели на дистанционный формат работы.

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#подмосковье
#московская область
#подольск
#григорий артамонов
#жители
#теплоснабжение
#котельная
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Названа предварительная причина смерти экс-супруги зампреда Госдумы Толстого
Mash: экс-жена зампреда Госдумы Толстого предварительно умерла от онкологии
11 января 2024, 21:41

Фото: iStock/sreeyashlohiya

По предварительным данным, причиной смерти экс-супруги зампреда Госдумы Петра Толстого стала онкология головного мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. ​
Ранее сообщалось, что тело 54-летней Дарьи Толстой было обнаружено 10 января в её квартире в Потаповском переулке в Москве. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Точная причина смерти на данный момент не установлена. Однако предполагается, что это может быть онкология головного мозга.

Пётр Толстой и Дарья Евенко поженились в 1992 году, когда будущий зампред Госдумы заканчивал журфак МГУ. Спустя 25 лет, в 2017 году, брак распался. У бывший супругов есть общие трое детей.

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#смерть
#женщины
#онкология
#госдума
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В посёлок Новолотошино вернули тепло и горячую воду
11 января 2024, 21:23

Фото: Яна Шаливская

В дома жителей посёлка Новолотошино городского округа Лотошино вернули тепло и горячую воду. Утечка на теплотрассе устранена.
«Как только произошла авария, в округе создали оперативный штаб. Благодаря сотрудникам Лотошинского ЖКХ посёлок полностью без отопления не оставался. Котлы работали не в полную мощность, что помогло избежать более серьёзных последствий», – рассказала глава округа Лотошино Екатерина Долгасова.
По её словам, жителям раздавали обогреватели. Начальники территориальных отделов обходили квартиры. Особое внимание уделяли семьям с детьми и пожилым людям.

Утечка на теплосетях населённого пункта произошла 6 января. Сразу же три аварийные бригады начали восстановительные работы. Много времени ушло на обнаружение самого прорыва. Сейчас котельная работает штатно. В случае поступления жалоб от жителей специалисты выезжают к ним и устраняют проблему.

Магистраль ввели в эксплуатацию в 1958 году, за эти годы исполнительная документация была утеряна. В 2024-м тепловые сети планируют включить в региональную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2023-2024 годы». Положительное заключение государственной экспертизы уже получено.

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#лотошино
#котельная
#теплоснабжение
#вода
#отопление
#жкх
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье в рамках региональной программы отремонтировали 102 тыс подъездов
11 января 2024, 21:04

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области проконтролировали в регионе качество ремонта 3,8 тыс подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья, подведомственным учреждением которого является ГБУ МО «УТНКР».
Программа «Мой подъезд» стартовала по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в 2016 году. С этого момента ремонт выполнен в более чем 102 тыс подъездов.
«В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» строители заменяют в подъездах двери, окна, почтовые ящики, обновляют входные группы, напольную плитку в тамбурах, окрашивают стены и потолки, монтируют энергосберегающее освещение. Больше всего подъездов эксперты управления приняли в Балашихе (300), в Клину (287) и в Пушкине (281)», – говорится в сообщении.
Участие в программе – добровольное и возможно по решению собственников жилья. Они могут предложить уникальное оформление подъезда, а также определить предельную стоимость работ при составлении сметы.

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#подмосковье
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В ботаническом саду МГУ впервые за 300 лет зацвела редчайшая лилия
11 января 2024, 20:39

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В московском ботаническом саду МГУ впервые за 300 лет расцвела редкая лилия. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что этому растению, которое носит название «гигантской копьевидной лилии», уже 318 лет.



В Аптекарском огороде лилия была посеяна в 1950-годы. Увидеть её можно в субтропической оранжерее.

В субботу, 13 января, эта часть оранжереи будет открыта для всех желающих.

Ранее сообщалось, что учёные из японского Университета Сайтама смогли визуально показать общение между растениями. Это удалось сделать благодаря отслеживанию выбросов летучих органических соединений. Так, в случае нападения вредителей на растения, они выделяют вещества, которые переносятся по воздуху и как бы оповещают другие растения об опасности. При этом до сих по не удалось выяснить, как они способны улавливать летучие сигналы на молекулярном уровне.

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#биология
#сад
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Оформление опеки над пожилыми и инвалидами в Подмосковье оцифровали
11 января 2024, 20:22

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Оформить опеку над взрослыми в Подмосковье теперь можно в электронном виде. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Стать опекуном инвалида или пожилого человека теперь стало проще. Для этого родственнику нужно подать электронное заявление на региональном портале госуслуг. Всего в регионе проживает более 5 тыс опекунов и попечителей совершеннолетних», – уточнила Болатаева.
В Минсоцразвития пояснили, что для заявителей создали понятный контент с наводящими вопросами и подсказками. Социальные помощники всегда готовы ответить на возникшие вопросы.

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#московская область
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В поликлиниках Москвы введут аудиозапись и запретные для врачей слова
11 января 2024, 20:02

Фото: iStock/demaerre

Для врачей поликлиник Москвы введут перечень запрещённых для произношения слов, а для контроля за выполнением требований в кабинетах будут размещены аудиозаписывающие устройства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в конце 2023 года Департамент здравоохранения Москвы выпустил соответствующий приказ. В нём прописан алгоритм приёма пациентов, а также правила общения с ними. Согласно им, врачи должны быть вежливы, внимательно выслушивать пациента и задавать уточняющие вопросы.

Также в приказе прописано, какие фразы запрещается говорить медработникам. Под запрет попали такие слова и фразы как: «здрасьте», «ясно», «ваша проблема», «молодой человек», «не болейте» и «идите уже».

Кроме того, ещё одним изменением станет установка записывающих устройств в каждом кабинете, кроме стоматологического. Такие меры вводятся для того, чтобы контролировать правильность хода приёма пациентов. Записи будут прослушиваться и оцениваться с учётом более 20 критериев.

Многие врачи выступили против таких мер, заявив, что это разрушит принцип врачебной тайны. Однако в ведомстве подчеркнули, что аудиозаписи будут обезличенными, поэтому установить личность пациента не удастся.

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#поликлиника
#врачи
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За новогодние праздники жители Петербурга выбросили 2,5 БелАЗов мусора
11 января 2024, 19:58

Фото: istockphoto/Rawpixel

За Новый год и каникулы из Санкт-Петербурга было вывезено почти 420 тысяч кубометров мусора. Такое количество отходов способно наполнить кузова 2,5 тысяч крупногабаритных грузовиков марки БелАЗ.
Для своевременного вывоза мусора региональный оператор по обращению твёрдых коммунальных отходов (ТКО) за выходные задействовал 350 единиц специальной техники, но трудиться им приходилось практически непрерывно, сообщает «Вечерний Петербург». С учётом предыдущих новогодних праздников, работа была усилена. В те районы города, которые в прошлом году были проблемными, были направлены дополнительные машины.

Отмечается, что спецтехника работала в сложных погодных условиях, а водителям автотранспорта зачастую приходилось отогревать машины, чтобы не отставать от графика. Тем не менее, жалоб от горожан на несвоевременную уборку и вывоз мусора было крайне мало. Скорее наоборот: нередкими были случаи, когда подъезд к контейнерной площадке оказывался перегорожен машинами местных жителей. Из-за этого мусоровозам приходилось несколько раз приезжать по одному и тому же адресу, что увеличивало общее время вывоза отходов.

Городская администрация напоминает гражданам, что за нарушение требований к размещению личного автомобильного транспорта во дворах и на придомовых территориях предусмотрены штрафные санкции.

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Новый ракетный фрегат «Адмирал Головко» прибыл на постоянную базу в Североморске
11 января 2024, 19:39

Фото: istockphoto/Roman Zaika

Построенный на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге ракетный фрегат «Адмирал Головко» прибыл к месту постоянного базирования в Североморске. На главной базе Северного флота корабль встретили с традиционными почестями.
На торжественном митинге, посвящённом прибытию боевого судна, выступил командующий Северным флотом, Герой России Александр Моисеев. Он напомнил, что флаг был поднят на фрегате 25 декабря при участии президента РФ Владимира Путина, и с тех пор начался славный путь корабля, передает ГТРК «Мурман».

«Именно такие корабли служат России там, где им следует быть – в оперативно важных районах Мирового океана», – заявил Александр Моисеев.

Александр Моисеев пожелал экипажу здоровья, кораблю – счастливого плавания и традиционные морские «семь футов под килем». Также командующий Северным флотом по традиции вручил командиру корабля жареного поросенка.

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