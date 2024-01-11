Фаевская помогла восстановить право на образование детям приезжего из Таджикистана

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить право на образование детям жителя Лосино-Петровского. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Гражданин Таджикистана по имени Наврузшох попросил Фаевскую помочь устроить в школу его детей. Заявитель и его семья приехали в Лосино-Петровский для постоянного проживания. На протяжении трёх месяцев Наврузшох 14 раз сам подавал заявление о приёме детей в среднюю школу №2 имени В.В. Дагаева.
По словам омбудсмена, подобные случаи будут строго отслеживаться.
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«Чтобы оперативно помочь заявителю, был направлен запрос в администрацию городского округа с просьбой разобраться в ситуации. Как оказалось, отказы были по формальным причинам. Когда человек 14 раз подаёт заявление на одну и ту же услугу, необходим адресный подход и содействие в формировании пакета документов. Лишать детей школы на три месяца просто неприемлемо», – сказала Фаевская.
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Лора Луганская