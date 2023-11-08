В Подмосковье увеличили квоту на бесплатное дополнительное образование

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В рамках программы «Содействие занятости» в Московской области увеличили квоту на бесплатное дополнительное образование для отдельных категорий граждан. Об этом сообщила пресс-служба областного филиала РАНХиГС.
Благодаря нацпроекту «Демография» возможность получить бесплатное дополнительное образования появилась у женщин, которые находятся в декрете, пенсионеров и людей предпенсионного возраста, а также ветеранов СВО и безработных граждан.
В рамках доп.образования жители могут выбрать одну из 12 представленных специальностей, узнав о каждой подробности на сайте.
Стоит отметь, что особенностью обучение является полный онлайн формат, благодаря которую любой желающий может подобрать удобное для себя время.
Кроме этого, каждый обучающийся курсов, после успешной сдачи всех тестов получат диплом о повышении квалификации.
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В рамках доп.образования жители могут выбрать одну из 12 представленных специальностей, узнав о каждой подробности на сайте.
Кроме этого, каждый обучающийся курсов, после успешной сдачи всех тестов получат диплом о повышении квалификации.
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Мира Полтева