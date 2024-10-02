Подмосковье поучаствует во Всероссийской творческой лаборатории «Динамика»

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Всероссийская творческая лаборатория авторов музыки «Динамика» состоится в период с 7 по 10 ноября в Арт-резиденции «Высота». Как сообщили в Министерстве молодежной политики Нижегородской области, принять участие в мероприятии может молодежь от 18 до 35 лет.
Предусмотрено пять направлений, в которых смогут показать себя конкурсанты: «вокалисты», «саундпродюсеры», «битмейкеры», «авторы музыки», «авторы текстов».
Будущие молодые музыканты увидят успешных бизнесменов в сфере музыки как региона, так и всей страны.
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Будущие молодые музыканты увидят успешных бизнесменов в сфере музыки как региона, так и всей страны.
«У молодых исполнителей и авторов песен будет возможность презентации демоверсий своих композиций партнёрам проекта с целью дальнейшего продвижения работ на музыкальные площадки», — говорится в сообщении.Заявки принимаются до 15 октября включительно.
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Никита Кротов