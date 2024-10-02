Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
2 октября в Рузе открылась Центральная библиотека после капитального ремонта. Это первая из пяти библиотек региона, созданных в рамках программы модернизации библиотек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Региональная программа по созданию модельных библиотек, первым результатом которой стало открытие Центральной библиотеки в Рузе, предполагает обновление центральных библиотек в каждом городском округе Подмосковья. В этом году проект реализуется в библиотеках пяти городов: Рузы, Долгопрудного, Лыткарино, Пущино и Чехова. Все они примут первых посетителей до конца года», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.Концепция дизайна Центральных библиотек основана на локальном Культурном коде, связанном с Домом творчества писателей в Малеевке, где в конце XIX–XX веков находился центр литературной жизни Подмосковья. Здесь бывали такие известные писатели и поэты, как Пришвин, Ахматова, Вознесенский, Рождественский, Евтушенко и другие.
Читатели смогут посещать литературные и художественные студии, творческие мастерские, занятия каллиграфией, игротеки и развивающие занятия для детей дошкольного возраста. Основная цель модельной библиотеки — раскрытие культурной идентичности города и актуализация его наследия.
На церемонии открытия присутствовали заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков, глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко.
Директор Центральной библиотеки Рузского городского округа Новелла Любина провела экскурсию по обновлённым залам, показала интерактивные стенды и рассказала о новых цифровых возможностях библиотеки.
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Дайана Хусинова