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Преподаватель колледжа «Подмосковье» стал призёром конкурса «Мастер года»

02 октября 2024, 17:13
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Светослав Масанин, преподающий в колледже «Подмосковье», вошёл в десятку лучших и стал призёром всероссийского конкурса «Мастер года», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.


«Подмосковье богато талантами в разных сферах деятельности. Победа в конкурсе такого масштаба снова доказала профессионализм и мастерство наших педагогов. Поздравляю Светослава с таким высоким результатом», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Конкурсной работой Светослава Масанина стал урок на тему «Предхирургическая обработка раны», в ходе которого педагог показал, как ухаживать за ранеными в экстремальных условиях, оказывать первую помощь в условиях дымовой завесы и провести хирургическое вмешательство с использованием VR-очков.

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Подмосковье поучаствует во Всероссийской творческой лаборатории «Динамика»
02 октября 2024, 17:21

Фото: istockphoto/Meledaak

Всероссийская творческая лаборатория авторов музыки «Динамика» состоится в период с 7 по 10 ноября в Арт-резиденции «Высота». Как сообщили в Министерстве молодежной политики Нижегородской области, принять участие в мероприятии может молодежь от 18 до 35 лет.
Предусмотрено пять направлений, в которых смогут показать себя конкурсанты: «вокалисты», «саундпродюсеры», «битмейкеры», «авторы музыки», «авторы текстов».

Будущие молодые музыканты увидят успешных бизнесменов в сфере музыки как региона, так и всей страны.

«У молодых исполнителей и авторов песен будет возможность презентации демоверсий своих композиций партнёрам проекта с целью дальнейшего продвижения работ на музыкальные площадки», — говорится в сообщении.
Заявки принимаются до 15 октября включительно.

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Преподаватель колледжа «Подмосковье» стал призёром конкурса «Мастер года»

2 октября в Рузе открылась Центральная библиотека

Аграрии Подмосковья собрали свыше 1,8 тонны урожая плодово и ягодных культур
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#музыка
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2 октября в Рузе открылась Центральная библиотека
02 октября 2024, 17:07

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

2 октября в Рузе открылась Центральная библиотека после капитального ремонта. Это первая из пяти библиотек региона, созданных в рамках программы модернизации библиотек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Региональная программа по созданию модельных библиотек, первым результатом которой стало открытие Центральной библиотеки в Рузе, предполагает обновление центральных библиотек в каждом городском округе Подмосковья. В этом году проект реализуется в библиотеках пяти городов: Рузы, Долгопрудного, Лыткарино, Пущино и Чехова. Все они примут первых посетителей до конца года», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Концепция дизайна Центральных библиотек основана на локальном Культурном коде, связанном с Домом творчества писателей в Малеевке, где в конце XIX–XX веков находился центр литературной жизни Подмосковья. Здесь бывали такие известные писатели и поэты, как Пришвин, Ахматова, Вознесенский, Рождественский, Евтушенко и другие.

Читатели смогут посещать литературные и художественные студии, творческие мастерские, занятия каллиграфией, игротеки и развивающие занятия для детей дошкольного возраста. Основная цель модельной библиотеки — раскрытие культурной идентичности города и актуализация его наследия.

На церемонии открытия присутствовали заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков, глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко.

Директор Центральной библиотеки Рузского городского округа Новелла Любина провела экскурсию по обновлённым залам, показала интерактивные стенды и рассказала о новых цифровых возможностях библиотеки.

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Аграрии Подмосковья собрали свыше 1,8 тонны урожая плодово и ягодных культур
02 октября 2024, 16:52

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области расположено более 20 сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на выращивании плодово-ягодных культур. Среди них представлены такие виды растений, как земляника садовая, малина, голубика, вишня, красная и чёрная смородина, крыжовник, алыча, жимолость, яблони и груши, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В этом сезоне местные аграрии собрали более 1800 тонн плодовых и ягодных культур с общей площади свыше 269 гектаров.

Валовой сбор ягод превысил 1116 тонн, из которых более 500 тонн составила земляника садовая, собранная с 172 гектаров.

Урожай семечковых культур, включая яблоки и груши, составил около 613 тонн с 77 гектаров. Также было собрано 8,6 тонны косточковых культур с 20 гектаров. На зимнее хранение заложили 251 тонну плодовых культур.

В Коломне собрали 469 тонн плодовых и ягодных культур.

В Луховицах валовой сбор ягодных культур превысил 165 тонн.

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#московская область
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В сентябре в Московской области вырос спрос на капусту
02 октября 2024, 16:40

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В начале осени спрос на капусту в Подмосковье вырос на 9,7%. В августе было продано более 4,2 тысяч тонн капусты, а в сентябре — более 4,6 тысяч тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На сегодняшний день собрано более 23,6 тысяч тонн капусты с площади 676 гектаров. Больше всего капусты собрали аграрии Коломенского и Дмитровского округов.

В этом сезоне планируется обработать более 1,5 тысяч гектаров, засеянных капустой. Например, валовой сбор капусты на полях АО «Агрофирма Бунятино» в Дмитровском округе составил 4,2 тысячи тонн, убрано уже 120 гектаров. В Коломне активно убирают капусту несколько предприятий: ООО «Сергиевское» собрало 3,6 тысяч тонн капусты, АО «Агрофирма Сосновка» — 3,4 тысячи тонн, АО «Предприятие Емельяновка» — 2,3 тысячи тонн.

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#осень
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В Подмосковье наградили победителей регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ
02 октября 2024, 16:26

Фото: пресс-служба МИСК МО

Церемония награждения победителей и призёров регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ состоялась в доме правительства Московской области в Красногорске, дипломы получили более 50 организаций и активистов, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
«Премия #МЫВМЕСТЕ — это про неравнодушных людей, про тех, кто занимается волонтёрством, благотворительностью по зову сердца: не потому, что выгодно, а потому что не может пройти мимо и хочет помогать. В этом смысле нам в Подмосковье есть чем гордиться: у нас очень сильное волонтёрское движение», — сказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
Он также передал призёрам премии поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьёва и пожелал удачи на федеральном этапе.

Отмечается, что в этом году на премию #МЫВМЕСТЕ, направленную на поддержку социальных проектов, улучшающих жизнь людей, от Московской области подали 955 заявок, из которых 886 прошли техническую экспертизу и были допущены до оценки региональными экспертами.

«Спасибо вам, что вы делаете абсолютно невероятное количество добрых дел! Это и, в первую очередь, поддержка участников СВО и их семей, и поддержка людей с ОВЗ, и занятия с молодёжью и детьми в направлении патриотического воспитания, и забота об экологии. Направлений и задач очень много, но вы всегда находите время и силы на то, чтобы делать наше Подмосковье ещё лучше», — сказала собравшимся министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Премия #МЫВМЕСТЕ вручается по 13 номинациям: «Волонтер года», «Помощь людям», «Поступок года», «Наставник года», «Социальный предприниматель», «Обучение служением», «Территория для жизни (14-17 лет)», «Территория для жизни (18 лет)», «Страна возможностей (14-17 лет)», «Страна возможностей (18 лет)», «Ответственный бизнес», «Ответственный бизнес.Малое и среднее предпринимательство» и «#МЫВМЕСТЕ — Россия».

Лауреаты федерального этапа премии будут названы 5 декабря.

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С 8 по 29 октября состоится VII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности
02 октября 2024, 16:26

Фото: Министерство образования Московской области

С 8 по 29 октября 2024 года пройдёт седьмой ежегодный Всероссийский онлайн-тест по финансовой грамотности, а Банк России выступает организатором мероприятия, сообщает Министерство образования Московской области.
Участники смогут оценить свои знания в области финансов и получить именной сертификат за успешное выполнение заданий.

Тестирование можно пройти самостоятельно или всей семьёй. Задания различаются по количеству и сложности в зависимости от возраста участников, а для тех, кто уверен в своих знаниях, предусмотрен продвинутый уровень сложности.

Дети младшего школьного возраста смогут выполнить интересные интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят их с основами финансовой грамотности.

Ученики 7–11 классов с 15 по 17 октября пройдут олимпиадное тестирование. Участники, успешно справившиеся с ним, смогут без дополнительных испытаний попасть в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» от НИУ ВШЭ. Победители этой олимпиады получат льготы при поступлении в ВУЗы.

Время прохождения личного тестирования составляет не более 20 минут, олимпиадного — 40 минут, а семейного — до одного часа. Количество попыток не ограничено.
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#московская область
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Землю в Клину с начала года получили более 20 многодетных семей
02 октября 2024, 16:20

Фото: пресс-служба г. о. Клин

Бесплатные земельные участки в Клину в этом году получили более 20 многодетных семей. Такие данные привела замглавы городского округа Евгения Рыжова.
«В этом году многодетным семьям Клина предоставлено 23 земельных участка. Ещё порядка 20 семей оформили или находятся в стадии оформления денежной выплаты вместо земли. Теперь такая возможность у многодетных тоже появилась», – пояснила Рыжова.
По её словам, многодетные семьи получают в Клину земельные участки площадью от 10 до 15 соток в районе деревень Иевлево, Бортниково, Соколово и Заболотье. Всего с начала действия президентской программы в муниципалитете выдано свыше 900 земельных участков.

Сейчас на учёте в Клину – 191 многодетная семья. 40 семей пригласили в администрацию городского округа Клин вручить уведомления о праве на земельный участок. Теперь у семей есть две недели, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

Если семья решит не брать сам участок, а получить компенсацию в 400 тыс. рублей, нужно будет подать заявление на портале РПГУ в разделе «Единовременная денежная выплата взамен земельного участка».

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#подмосковье
#московская область
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Семейно-досуговый центр появятся в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве
02 октября 2024, 16:19

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Спортивный кластер и семейно-досуговый центр планируют создать на набережной музея-заповедника «Коломенское» в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.
На территории заповедника уже начались работы по благоустройству территории. Всего это займет порядка трех лет. За это время планируется привести в порядок улицу Жужа и обустроят 3,5 километра набережной Москвы-реки. На сегодняшний день уже завершены работы по обновлению инженерных систем и коммуникаций.

«В настоящее время ведутся работы по благоустройству набережной — ее пешеходную часть расширяют за счет настила и прокладывают на ней беговую дорожку», — рассказал Бирюков.

Кроме того, по его словам, в центральной части набережной установят металлокаркас павильона семейно-досугового центра и обустроят амфитеатр с видом на реку. Также там планируется поставить ресторан, крыша которого станет смотровой площадкой. А в южной части набережной обустроят спортивный кластер.

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«Сезонная депрессия»: Сомнолог рассказал, как смена времени года влияет на качество сна
Сомнолог Бузунов: сон может быть плохим из-за нарушения циркадных ритмов
02 октября 2024, 16:15

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В период смены времен года и температурных изменений нередко люди начинают испытывать проблемы со сном: трудно уснуть, мучает бессонница.
Врач-сомнолог, доктор медицинский наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с «Радио 1» сообщил, что нарушение сна может быть связано с сезонным эффективным расстройством или сезонной депрессией.

«О ночном сне нужно подумать еще с утра. Если у человека безобразный режим, если он практически не двигается, если он выпивает по 5-7 чашек кофе, постоянно ругается на работе, телефон из рук не выпускает, то ничего хорошего уже не будет. Основа всего — здоровый образ жизни, куда входит обычно и питание. Завтрак — съешь сам, обед — подели с другом, ужин — отдай врагу, чтобы не переедать. Процесс переваривания пищи активен, он требует затраты энергии, а это в свою очередь ухудшает качество сна. Нужно ужинать за 3 часа до сна», — сказал эксперт.

Также, по мнению сомнолога, на качества сна влияет солнечный свет и циркадные ритмы.
«С ноября начинается офисная полярная ночь. Человек выходит из дома — еще темно, выходит из офиса — уже темно. И у нас 50% людей живут с дефицитом витамина D, а это может ухудшать настроение, а сам по себе недостаток солнечного света вызывает сезонную депрессию. Циркадные ритмы начинают нарушаться, потому что у нас исчезает времязадователь в виде яркого солнечного света. То есть мозг начинает не понимать, где день, а где ночь. Основное, что можно применять, светотерапия — есть специальные светобоксы, светоочки. Как проснулись, надеваете очки, час носите, мозг, думая, что это солнечный свет, поднимает настроение», — поделился специалист.

Он добавил, что очень важна гигиена сна: в спальне должно быть прохладно и темно с влажностью 50-60%. Также имеет значение гигиена спальни: удобные кровать, подушка, матрас, следует избавиться от пыли и обеспечить себе гипоаллергенную обстановку.
«В темное время года можно использовать светобудильник, который имитирует рассвет, подавляя продукцию мелатонина. Становится гораздо легче просыпаться», — заключил Роман Бузунов.

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