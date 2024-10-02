Преподаватель колледжа «Подмосковье» стал призёром конкурса «Мастер года»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Светослав Масанин, преподающий в колледже «Подмосковье», вошёл в десятку лучших и стал призёром всероссийского конкурса «Мастер года», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Подмосковье богато талантами в разных сферах деятельности. Победа в конкурсе такого масштаба снова доказала профессионализм и мастерство наших педагогов. Поздравляю Светослава с таким высоким результатом», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.Конкурсной работой Светослава Масанина стал урок на тему «Предхирургическая обработка раны», в ходе которого педагог показал, как ухаживать за ранеными в экстремальных условиях, оказывать первую помощь в условиях дымовой завесы и провести хирургическое вмешательство с использованием VR-очков.
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