Названы самые безопасные для детей города Московской области

Фото: пресс-служба детского омбудсмена МО
«Самыми безопасными для детей городами по итогам 2023 года оказались семь муниципалитетов: Молодёжный, Жуковский, Звёздный городок, Зарайск, Восход, Серебряные Пруды и Пущино. Там за год не произошло ни одного несчастного случая с детьми», — говорится в сообщении.
Негативная тенденция отмечается в категории «Травмирование на железной дороге» — здесь за год количество происшествий выросло почти на 70%. Больше всего инцидентов произошло в Реутове, Люберцах и Раменском.
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