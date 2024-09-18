Московская область стала одной из лучших по итогам конкурса «Фабрика молодёжного туризма»

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций
В Красноярске завершился финальный этап акселератора «Фабрика молодёжного туризма», организованного программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». В мероприятии приняли участие 360 человек из 72 регионов страны, включая представителей органов власти, общественных организаций и университетов, а также профессионалов туристической индустрии, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
«„Больше, чем путешествие“ — это отличная возможность для молодых ребят не только увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, но и создать свой собственный социально значимый проект, который будет развивать родной регион, делать его еще интересней. Команда ребят из Подмосковья представила проект, цель которого создать общество молодых историков-экскурсоводов, которые будут проводить уникальные культурно-познавательные экскурсии по промышленным предприятиям в „Городах трудовой доблести“ Центрального федерального округа. Эта инициатива поможет всем желающим познакомиться с историей трудового подвига наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Поздравляю ребят с высокими результатами на федеральном конкурсе!», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. «Мы очень рады, что победили! Для нас это показатель качества наших проектов, которые мы реализуем нашей музейной командой. Спасибо Министерству информации и молодежной политики Московской области и администрации городского округа Ступино за поддержку и возможность рассказать о себе на таком масштабном федеральном конкурсе. Программа Росмолодежи „Больше, чем путешествие“ позволяет региональным командам встречаться, обмениваться опытом и реализовать проекты направленные на развитие молодежного туризма. Мы покидаем Красноярск с чувством радости, новыми знакомствами и большими планами на будущее!», — отметил представитель команды Московской области и директор Ступинского историко-краеведческого музея Дмитрий Шалыгин.
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Дайана Хусинова