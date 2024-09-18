В Подмосковье стартовал осенний этап проекта «Театральный поединок»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Московской области начался осенний этап пятого сезона Молодёжного проекта «Театральный поединок». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«В осенний конкурсный этап прошли 16 театральных коллективов из 15 городских округов Подмосковья. Они продолжат участие в просветительской, конкурсной и партнёрских программах проекта. В сентябре в рамках образовательной программы педагоги и тренеры по актёрской импровизации приедут в города-участники и проведут мастер-классы», – пояснили в пресс-службе.Участники, выбывшие из конкурсной программы весной, также смогут во время четвертьфинальных игр в ноябре участвовать в мастер-классах от ведущих специалистов проекта.
Конкурсная программа осеннего этапа Молодёжного проекта состоит из 15 поединков. Они будут проходить в октябре – ноябре на профессиональных сценах в формате театральной игры.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Финал состоится 30 ноября на Большой сцене Московского Губернского театра. Там же проведут церемонию награждения и гала-концерт участников.
Афишу поединков 1/8 финала можно найти по ссылке.
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