В Подмосковье запускают конкурс проектов по развитию гражданского общества

Фото: пресс-служба МИСК МО
Конкурс на предоставление грантов для некоммерческих организаций на развитие гражданского общества запускают в Московской области, приём заявок начнётся 23 сентября и завершится 22 октября, сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций (МИСК).
«Грантовый конкурс для НКО Подмосковья мы проводим уже в четвертый раз. В этом году общая сумма субсидии составляет более 81 млн рублей. В Московской области много неравнодушных людей и некоммерческих неправительственных организаций, которые помогают тем, кто в этом нуждается, которые занимаются нашей молодежью, которые развивают наш регион. Мы стараемся регулярно поддерживать такие важные инициативы, и наш совместный с Фондом президентских грантов конкурс для НКО — один из основных инструментов», — сказала глава МИСК Московской области Екатерина Швелидзе.Гранты будут распределены по четырём направлениям: волонтёрская деятельность, культура и искусство, молодёжная политики и соцзащита граждан. Победителей грантового конкурса назовут 20 ноября.
Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.
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