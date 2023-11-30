Заказнику «Чередовский» в Волоколамском городском округе исполнилось три года

Фото: администрация Волоколамского г. о.
Самая молодая особо охраняемая природная территория Волоколамского городского округа – Государственный природный заказник «Чередовский» – в ноябре отметила три года со дня создания. Она была образована по инициативе подмосковного Минэкологии в ноябре 2020 года.
ООПТ включает земли Судниковского и Волоколамского лесничеств, площадь заказника превышает 994 га, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Особенность этой территории – большое количество холмов протяжённостью от 400 м до 1 км, а также болот. На территории заказника подтверждено обитание 64 видов позвоночных животных, в том числе один вид рыб, три вида амфибий, один вид рептилий, 45 видов птиц и 14 видов млекопитающих. В их числе – охраняемые в Московской области чёрный коршун, серый журавль, трёхпалый дятел и кедровка.
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«Изначально предполагалось, что площадь «Чередовского» составит порядка 330 га. Однако при обследовании территории были выявлены новые ценные природные комплексы. Поэтому площадь ООПТ увеличили втрое», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Лора Луганская