Подмосковная молодежь принимает участие в фестивале «Таврида.Арт» в Крыму

Фото: пресс-служба МИМП
В Крыму в бухте Капсель начался фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.Арт». В нем принимают участие более 240 молодых ребят из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе МИМП.
Министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе отметила, что «Таврида.АРТ» является крупнейшей площадкой России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. В основе всех активностей фестиваля лежат семейные ценности, культурные особенности и традиции гостеприимства разных уголков нашей страны.
Министр также пожелала молодежи узнать много нового в разных творческих направлениях, познакомиться с интересными людьми, и хорошо отдохнуть в кругу единомышленников.
В рамках «Тавриды.АРТ» состоялось торжественное открытие «АРТ-ЭКСПО» — выставки, где представители российских регионов демонстрируют свои культурные и гастрономические достижения.
Особую популярность в первый день фестиваля имел мастер-класс инструкторов Учебного Центра Тактической Медицины Артема Катулина «Первая помощь себе и близким». Уточняется, что данный обучает военных, в особенности участников специальной военной операции, важным навыкам оказания медицинской помощи в экстремальных условиях.
На стенде Московской области также провели мастер-класс по росписи брошек-матрешек, которые все желающие забрали с собой на память о фестивале и Подмосковье. В ходе фестиваля молодежь из разных уголков России читала стихи, пела, танцевала и получала удовольствие от участия в различных активностях.
Фестиваль «Таврида.АРТ» является самым масштабным культурно-просветительским событием России, посвященным молодому искусству. Каждый год он проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей страны, а также жителей и гостей Крыма. В этом году центральная тема фестиваля — культурное многообразие народов, которые проживают в регионах России.
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«В первый день также для гостей открылся наш стенд Московской области. В течении трех дней молодежь со всей страны сможет позаниматься йогой, принять участие в викторинах, мастер-классах и получить приятные призы, узнать все о тактической медицине, показать себя в рамках открытого микрофона. Каждый точно найдет что-то для себя», — подчеркнула Швелидзе.
Министр также пожелала молодежи узнать много нового в разных творческих направлениях, познакомиться с интересными людьми, и хорошо отдохнуть в кругу единомышленников.
В рамках «Тавриды.АРТ» состоялось торжественное открытие «АРТ-ЭКСПО» — выставки, где представители российских регионов демонстрируют свои культурные и гастрономические достижения.
Особую популярность в первый день фестиваля имел мастер-класс инструкторов Учебного Центра Тактической Медицины Артема Катулина «Первая помощь себе и близким». Уточняется, что данный обучает военных, в особенности участников специальной военной операции, важным навыкам оказания медицинской помощи в экстремальных условиях.
На стенде Московской области также провели мастер-класс по росписи брошек-матрешек, которые все желающие забрали с собой на память о фестивале и Подмосковье. В ходе фестиваля молодежь из разных уголков России читала стихи, пела, танцевала и получала удовольствие от участия в различных активностях.
Фестиваль «Таврида.АРТ» является самым масштабным культурно-просветительским событием России, посвященным молодому искусству. Каждый год он проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей страны, а также жителей и гостей Крыма. В этом году центральная тема фестиваля — культурное многообразие народов, которые проживают в регионах России.
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Екатерина Коршунова