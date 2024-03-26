Подмосковные дорожники готовятся к паводкам

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Работу по подготовке к паводкам и ликвидации подтоплений проводят на дорогах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Полностью избежать подтоплений дорог в период активного таяния снега и весеннего разлива рек невозможно, в задачи дорожников входит свести к минимум негативные последствия паводков. Для этого подготавливается специальная техника для откачки воды, а также вывозится снег из мест с потенциальным подтоплением», — говорится в сообщении.Кроме того, когда в регионе установится стабильная плюсовая температура, дорожники начнут расчищать водопропускные трубы, кюветы и ливнёвки.
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