В Гидрометцентре объявили о постепенном начале половодья в Подмосковье

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Московской области постепенно начинается половодье, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Возле Дубны вода за сутки поднялась на метр.
«На севере Московской области, возле Дубны, уровень воды поднялся на один метр за сутки. Также заметное повышение наблюдается на реках Коломны, Каширы и Серпухова. Кроме того, по некоторым рекам уже идёт битый лёд», – сказал синоптик ТАСС.Он добавил, что половодье в этом году будет длиться очень долго. Даже в первой декаде июня оно только будет заканчиваться в верховьях сибирских рек.
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