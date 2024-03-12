Подмосковные спасатели готовы к встрече весеннего половодья

Начальник управления по воспитательной работе и работе со средствами массовой информации ГКУ МО «Мособлпожспас» Галина Романова рассказала о задачах, которые были выполнены вовремя подготовка к сезону паводков.



«Мы проверили и подготовили к эксплуатации всю технику и оборудование, которые могут потребоваться на период паводка. В ходе тренировок спасатели отработали оперативные действия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Весь комплекс подготовки, который требовалось осуществить, был выполнен подразделениями в установленные сроки. Сбоев в работе не замечено. Силы и средства Московской областной противопожарно-спасательной службы к встрече весеннего половодья готовы», — поделилась Галина Романова.