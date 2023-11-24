Подмосковные дорожники выполнили годовой план по строительству тротуаров

Дорожники Московской области выполнили план по строительству тротуаров на 2023 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты Мосавтодора обустроили более 60 км тротуаров для безопасности пешеходов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.