Подмосковных водителей и пешеходов предупредили о непогоде в выходные

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Всем участникам дорожного движения в Подмосковье в предстоящие выходные следует быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать правилами. Температура в Московском регионе опустится до -12°С, ветер усилится до 10 м/с. Возможен снег, на дорогах местами гололедица, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Будьте осторожны на поворотах, мостах и эстакадах, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим, снижайте скорость в местах притяжения пешеходов, оценивайте ситуацию при парковке во дворе. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 112», – подчеркнули в министерстве.Там добавили, что пешеходам не следует забывать надевать световозвращатели, чтобы быть заметнее на дороге
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Лора Луганская