Подмосковных водителей и пешеходов предупредили о непогоде в выходные

Всем участникам дорожного движения в Подмосковье в предстоящие выходные следует быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать правилами. Температура в Московском регионе опустится до -12°С, ветер усилится до 10 м/с. Возможен снег, на дорогах местами гололедица, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.