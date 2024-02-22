Подмосковные энергетики будут работать в усиленном режиме с 23 по 26 февраля

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
На усиленный режим работы переводят своих сотрудников компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» в праздничные дни февраля, с 23 по 26 число вводятся круглосуточные дежурства, подготовлены ремонтные бригады, сообщает пресс0служба министерства энергетики Московской области.
«В компании «Мособлэнерго» круглосуточно дежурят 66 бригад. В режиме повышенной готовности дополнительно привлекаются 303 бригады и 573 единицы спецтехники, в том числе 86 передвижных дизельных электростанций. В компании «Россети Московский регион» дежурят 303 аварийно-ремонтные бригады, в их распоряжении 363 единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.Отмечается также, что в период усиленного режима работы — с 8 утра 23 февраля до 8 утра 26 февраля — компания «Мособлэнерго» отменяет все плановые работы и переключения. Кроме того, в преддверии длинных выходных проводятся внеплановые проверки объектов энергетической инфраструктуры.
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