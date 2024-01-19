В Мытищах построят три трансформаторные подстанции

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
«Новые подстанции появятся на улице труда в городе Мытищи, а посёлке Пирогово и в деревне Коргашино», — уточняется в сообщении.
Кроме того, для повышения надёжности электроснабжения в округе будет реконструирована подстанция на улице Коминтерна в Мытищах, отремонтированы здания ещё двух трансформаторных подстанций. Энергетики также обновят 600 метров кабельной линии электропередачи на территории деревни Болтино.
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