Подмосковные колледжи вошли в ТОП-20 конкурса «Большая перемена»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Два колледжа из Московской области вошли в ТОП-20 организаций среднего профессионального образования по итогам конкурса. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
По итогам четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» в рейтинг вошли филиалы ГСГУ в Егорьевске и Зарайске. Они получили по два миллиона рублей на развитие образовательной организации.
Также Зарайский педагогический колледж входит в ТОП-20 уже третий год подряд. На счету у зарайских студентов четыре диплома призеров «Большой перемены». В Колледжа педагогики и искусства Егорьевского городского округа призером стал только один студент.
Стоит отметить, что каждый из лауреатов получили сертификаты номиналом от 100 до 200 тыс. рублей. Деньги ребята смогут потратить на образование или развитие своего стартапа.
Кроме этого, всего Московскую область представляли 17 студентов СПО.
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Также Зарайский педагогический колледж входит в ТОП-20 уже третий год подряд. На счету у зарайских студентов четыре диплома призеров «Большой перемены». В Колледжа педагогики и искусства Егорьевского городского округа призером стал только один студент.
Кроме этого, всего Московскую область представляли 17 студентов СПО.
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Мира Полтева