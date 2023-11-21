Волоколамская старшеклассница стала призером всероссийского конкурса

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Ученица 11 класса из Волоколамска стала призером всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Старшеклассница Виктория Соколова выиграла денежный сертификат на образование в размере 200 тысяч рублей и дополнительные баллы, которые будут учитываться пр поступлении в ВУЗ.
Стоит отметить, что Виктория является призером конкурса 2021 года и полуфиналистом в 2022. Кроме этого в этом году финал конкурса «Большая перемена» проходил на базе международного детского центра «Артек».
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«О «Большой перемене» я узнала еще в 2020 году, когда конкурс только появился. Конкурс, в котором призом является поездка в лагерь и денежная премия был редкостью.<…> Я не планирую на этом останавливаться, ведь есть еще множество интересных проектов, в которых можно реализовать и показать себя», – отметила девушка.
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Мира Полтева