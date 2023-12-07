Подмосковные многодетные семьи смогут получить денежную выплату вместо земельного участка

Фото: Мособлдума
Многодетные семьи, признанные нуждающимися в жилых помещениях, смогут получить денежную выплату вместо полагающегося им бесплатного земельного участка. Соответствующий закон приняла на очередном заседании Мособлдума, сообщается на сайте регионального парламента.
«Размер выплаты составит 300 тыс рублей. Сумма является средней по размеру по сравнению с тем, что установлены в других регионах и реальной для покупки земельного участка в Подмосковье. На популярных сервисах по поиску недвижимости сейчас размещено свыше 3 тыс объявлений, удовлетворяющих условиям», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Он добавил, что пока эту меру распространят не на все многодетные семьи, а лишь на одну категорию.
«Мы считаем, что это правильно - начать с семей, у которых есть нуждаемость в жилье, и предложить им выбор: либо земельный участок, либо единовременную денежную выплату. Мы хотим посмотреть, как это будет работать. Если увидим востребованность такой меры поддержки, то готовы выступить с инициативой добавить другие категории многодетных семей. В перспективе возможно всем тем, кто стоит в очереди, предоставить возможность выбора», – отметил депутат.Такая мера будет действовать со следующего года. В очередь на получение земли смогут встать многодетные семьи, которые признаны нуждающимися в жилых помещениях и имеют место жительства в Подмосковье не менее 10 лет.
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