Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковные педагоги могут стать участниками нового сезона телешоу «Классная Тема!»

Подмосковные педагоги могут стать участниками нового сезона телешоу «Классная Тема!»

07 мая 2024, 20:48
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Оригинал
Стартовал приём заявок для участия в третьем сезоне телешоу «Классная Тема!». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«Проект, посвящённый современным учителям, стартовал в 2022 году. В новом сезоне принять участие в отборе могут педагоги, ведущие такие предметы, как математика, химия, биология, география, история, физика, русский язык и литература», – говорится в сообщении.
Претенденты должны пройти тестирование по своему профильному предмету и записать видеовизитку. Подать заявку на участие в отборе можно до 17 июня в мини-приложении соцсети «ВКонтакте» по ссылке.



Подробную информацию можно найти по ссылке.

Читайте также:

Уже 3,3 тыс. подмосковных педагогов оформили выплату на аренду жилья

Эксперт назвала способы повысить престиж профессии учителя

Подмосковные педагоги изучают новые образовательные стандарты
#подмосковье
#московская область
#педагоги
#учителя
#телевидение
#шоу
В США пообещали вознаграждение за информацию о Дмитрии Хорошёве по делу LockBit
07 мая 2024, 21:19

Фото: iStock/Vadym Petrochenko

США объявили о награде в размере 10 миллионов долларов для сведения о россиянине Дмитрии Хорошеве, которого Минюст США обвинил в создании и руководстве хакерской группировки LockBit. Об этом сообщает ведомство.
Напомним, что Хорошева обвиняют в том, что он создал группировку хакеров-вымогалей в сентябре 2019 года. Она атаковала свыше 2,5 тысяч жертв в 120 государствах, получив за свои действия как минимум 500 миллионов долларов в качестве выкупа.

Госдеп США объявил о награде в 100 миллионов долларов. Её получат те, кто обнародует информацию о молодом человеке, которая позволит задержать его.

Читайте также:

Британия ввела санкции против лидера хакерской группировки LockBit Хорошева

Bloomberg: Западные спецслужбы ликвидировали хакерскую группировку LockBit

В США пообещали вознаграждение за информацию о местонахождении Артема Усса
#сша
#деньги
#информация
#хакер
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье зафиксировали самый высокий в России показатель по вводу жилья
07 мая 2024, 21:03

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В Московской области по итогам I квартала текущего года ввели в эксплуатацию 2,7 млн кв. м. жилья. Такими данными поделились в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.
«0,3 млн «квадратов» пришлись на многоквартирные дома, 2,4 млн – на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов – 9% от общего ввода жилья по стране», – говорится в сообщении.
Как пояснили в министерстве, больше всего квадратных метров многоквартирного жилья ввели в Ленинском городском округе – 203,5 тыс, в городском округе Лыткарино – 24,4 тыс. и в Пушкинском городском округе –19 тыс.

Помимо этого, Раменский, Одинцовский и Истра попали в топ муниципальных образований по объёмам ввода индивидуальных домов.

Читайте также:

В Подмосковье реализуют проект по строительству ЖК «Аникеевский»

В Красногорске завершается заселение в последний дом ЖК «Изумрудные холмы»

В Подмосковье завершилось строительство жилого комплекса «Большевик»
#строительство
#минжилполитики мо
#подмосковье
#московская область
#жильё
#дома
#мкд
#жилой дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Религиозные и общественные деятели поручились за Кеворкову
Проханов, Шевченко, Меркачёва и Кабаев поручились за Керкову
07 мая 2024, 20:41

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачёва, юрист Екатерина Гордон и глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев поручились за журналистку Надежду Кеворкову, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.
Все они, включая российского религиозного и общественного деятеля Сергея Ряховского и других, направили в Басманный суд Москвы ходатайства, в которых обязуются лично поручиться за Кеворкову. Они подчеркнули, что знают об ответственности с случае нарушения поручительства.

Судья Елена Ленская приняла решение приобщить личные поручительства.

Отметим, что в настоящее время суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Кеворковой по уголовному делу об оправдании терроризма.

Читайте также:

Суд арестовал Надежду Кеворкову по обвинению в оправдании терроризма

СК просит арестовать блогера Кеворкову по делу об оправдании терроризма

Журналистку Кеворкову задержали по делу об оправдании терроризма за репост
#суд
#терроризм
#защита
#приговор
#арест
#журналист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Черёмуховые холода» в Подмосковье могут отразиться на растениях и животных
07 мая 2024, 20:24

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Московском регионе в предстоящие выходные и праздничные дни ожидается холодная погода. Столбики термометров по ночам местами могут опуститься до минусовых значений. Такая неестественная для мая погода может отразиться на активности животных и растений, предупредил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Обычно хотя бы раз поздней весной случаются заморозки. Предки определяли их по природным явлениям. Например, цветение черёмухи связывали с наступлением холодов. Вот и сейчас кусты украсились белами соцветиями, и в регион пришло похолодание. Для самого растения такие условия благоприятны, а вот на других живых существах могут отразиться не лучшим образом», – сказал министр.
Как объяснил Фирсов, членистоногие, амфибии и рептилии, зависящие от температуры окружающей среды, могут вновь временно впасть в анабиоз. Это отразится на других животных, для которых они служат пищей.
«Для теплокровных животных букашки, лягушки и ящерицы являются едой. Многим насекомоядным птицам, ожидающим или выкармливающим потомство, придется нелегко. К тому же заморозки могут повлиять на численность земноводных, уже отложивших икру в водоёмы. Несмотря на риски для популяций некоторых видов, в понижении температуры есть и плюсы. Так, активность клещей с похолоданием в регионе спадёт», – добавил Тихон Фирсов.
По его словам, зоологи надеются, что морозы будут кратковременным и не слишком отразятся на популяциях животных и растений региона.

Читайте также:

Отопление из-за похолодания вернули в большинстве подмосковных муниципалитетов

Подмосковных водителей предупредили о гололедице на дорогах из-за мокрого снега

В Московской области возможен снег
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#животные
#растения
#холод
#погода
#природа
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отопление из-за похолодания вернули в большинстве подмосковных муниципалитетов
07 мая 2024, 20:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 55 городских округах Подмосковья возобновили подачу отопления в многоквартирные дома и на социальные объекты, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области. Продлить отопительный период муниципалитетам рекомендовало правительство Московской области из-за ухудшения погоды и падения ночных температур воздуха до минусовых отметок ночью.
«По поручению губернатора мы рекомендовали муниципалитетам при технической возможности повторно включить отопление и продлить отопительный период до 9 мая. В ближайшие дни в северных районах региона ожидают выпадение снега и низкую температуру – до -3°С», – сообщил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
Со 2 мая отопление подаётся в городских округах Бронницы и Орехово-Зуевский. 3 мая возобновили отопительный сезон в Воскресенске, Дзержинском, Зарайске, Истре, Луховицах, Лыткарине, Люберцах, Одинцове, Павловском Посаде, Раменском, Реутове, Серебряных Прудах, Черноголовке и Краснознаменске. С 4 мая отопление вернули в Талдомский городской округ, а с 5 мая – в городские округа Восход, Домодедово, Коломна, Ленинский, Лобня, Рузский и Фрязино.

Позже отопительный сезон возобновили в городских округах Домодедово, Кашира, Клин, Королёв, Лосино-Петровский, Лотошино, Мытищи, Наро-Фоминский, Подольск, Пушкинский, Серпухов, Ступино, Фрязино, Химки, Чехов, Шатура, Щёлково и других.

Таким образом, в большинстве подмосковных муниципалитетов возобновили теплоснабжение. В остальных запуск произведут при наличии технической возможности.

Согласно нормативам, тепло отключают в домах при повышении среднесуточной температуры до 8°С и выше в течение пяти суток. Между тем, по прогнозам синоптиков, в течение недели в Подмосковье вероятны ночные заморозки до -3°С, а дневная температура не превысит 11°С.

Читайте также:

Власти Подмосковья поручили продлить отопительный период из-за майского похолодания

В Серебряных Прудах решено снова включить отопление

В Подмосковье назвали сроки отключения отопления
#теплоснабжение
#отопительный сезон
#отопление
#московская область
#подмосковье
#минэнерго мо
#евгений хромушин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы восстановили более 30 памятников героям Великой Отечественной войны в ДНР
07 мая 2024, 19:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В канун празднования Дня Победы военнослужащие-дальневосточники восстановили на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 30 памятников героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что бойцы группировки войск «Восток» и сводного отряда разминирования инженерных войск восстановили в ДНР памятники советским воинам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

В ходе работ военные провели гуманитарное разминирование, очистив территорию вокруг памятников от неразорвавшихся снарядов, восстановили внешний вид монументов, благоустроили прилегающие территории.

Читайте также:

Главы восьми государств приедут на Парад Победы в Москву

Воспитанники 11 детсадов Волоколамска выступили на конкурсе песни ко Дню Победы

Москвичей предупредили об экстремально холодной погоде в День Победы
#минобороны рф
#день победы
#памятники
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Росгосцирке объяснили увольнение собак в цирке «Радуга»
07 мая 2024, 19:21

Фото: iStock/davit85

Представители Росгосцирка объяснили, что ситуация с увольнением 15 собак в цирке «Радуга» решается, а сами животные находятся на полном обеспечении компании.
Там добавили, что ранее номер с собаками действительно расформировали, но сами животные в порядке.

«Номер расформирован из-за низкого исполнительского уровня дрессировщицы. Но собаки, ранее задействованные в номере, размещены в филиале ФКП «Росгосцирк» — цирке шапито «Радуга» и находятся на содержании компании. Обеспечение довольствия, расходы на питание и медицинский уход за животными финансируется из собственных средств ФКП «Росгосцирк», — прокомментировали в беседе с Газета.ру в компании.

Кроме этого, там подчеркнули, что ситуация не является нештатной, а вопрос с животными решается.

До этого дрессировщица Росгорцирка сообщала, что руководство хочет убрать из репертуара ее номер в цирке «Радуга» и сократить 15 дрессированных собак.

Ранее сообщалось о том, что кошка застряла в вентиляционной шахте трёхэтажного многоквартирного дома в деревне Каменка городского округа Кашира Московской области, на помощь животному пришли спасатели.

Читайте также:

В Кашире спасли застрявшую в вентиляции кошку

Названы породы собак, наиболее подверженные тепловому удару

Российские арендодатели стали чаще сдавать жильё туристам с животными
#собаки
#животные
#питание
#уход
#цирк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сочи состоится конкурс национальной патриотической песни «Красная Гвоздика»
07 мая 2024, 19:10

Фото: iStock/nantonov

С 18 по 22 августа в Сочи будет проходить очередной главный отечественный композиторский музыкальный форум — Международный фестиваль — конкурс национальной патриотической песни «Красная Гвоздика» им. И. Д. Кобзона, об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
Конкурс патриотической песни проводится на протяжение 50 лет. За это время он успел стать важным движущим локомотивом в создании музыкального искусства.

Особенное развитие конкурс-фестиваль получил после начала специальной военной операции на Украине.

«В этом году программа фестиваля-конкурса значительно расширится новыми произведениями создаваемыми бойцами непосредственно на фронте, в госпиталях, написанные самодеятельными авторами на основе реальных подвигов, спетые народными и профессиональными коллективами, олицетворяя собой основной девиз фестиваля — конкурса — «Новые Песни — Новой России», — уточнили представители «Красной Гвоздики».

Отправить заявку на участие или посещение конкурса можно на сайте: http://krasnaya-gvozdika.ru.

Читайте также:

Подмосковную молодёжь пригласили на конкурс «Любовью жив Герой»

В Подмосковье стартовал конкурс проектов «Бюджет для граждан»

Подмосковная студентка выиграла конкурс молодежных предпринимательских проектов
#конкурс
#сочи
#песня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли, как обезопасить дом от лесного пожара
Эксперт по безопасности Халилов рекомендовал сделать зону безопасности
07 мая 2024, 18:57

Фото: iStock/ankarb

Эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов рассказал, что для того, чтобы обезопасить себя и свой дом от лесных пожаров, надо оценить все риски и по возможности сделать зону безопасности вокруг строения, чтобы деревья находились дальше от дома.
«Надо понимать, есть ли в принципе угроза прихода лесного пожара в их деревнях и загородных посёлках. Есть районы, где пожары происходят каждый год, и их жителям следует заранее к ним готовиться. Так, если есть возможность совместно с местной администрацией делают так, чтобы деревья не находились близко к дому, делают специальную зону безопасности», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, такая мера спасёт ваш дом от перекинувшегося с деревьев огня.

Кроме этого, Халилов посоветовал всегда иметь запасы воды для того, чтобы можно было оперативно тушить возгорания.

А эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова поделилась, как спасти рассаду на участке от заморозков.

«Тепличные томаты, перцы, баклажаны надо укрыть двойным слоем лутрасила плотностью 60 г – так их можно спасти благодаря двойной защите. Если растения не в парнике, тогда на дуги также кладем лутрасил, но сверху накрываем еще пленкой, которую обычно используют для укрытия огурцов», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Воронова.

Ранее флорист Валентина Сафронова заявила, что для более долгого сохранения букета сирени куст необходимо срезать не днём, а ранним утром либо поздним вечером.

Читайте также:

Назван неожиданный метод продлить жизнь букету сирени

«Берегите пестики»: садовод Туманов – о защите косточковых культур от заморозков

Дачникам рассказали, как правильно выращивать огурцы
#деревья
#дом
#растения
#пожары
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф