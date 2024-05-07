Подмосковные педагоги могут стать участниками нового сезона телешоу «Классная Тема!»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Стартовал приём заявок для участия в третьем сезоне телешоу «Классная Тема!». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«Проект, посвящённый современным учителям, стартовал в 2022 году. В новом сезоне принять участие в отборе могут педагоги, ведущие такие предметы, как математика, химия, биология, география, история, физика, русский язык и литература», – говорится в сообщении.Претенденты должны пройти тестирование по своему профильному предмету и записать видеовизитку. Подать заявку на участие в отборе можно до 17 июня в мини-приложении соцсети «ВКонтакте» по ссылке.
Подробную информацию можно найти по ссылке.
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