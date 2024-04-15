Уже 3,3 тыс. подмосковных педагогов оформили выплату на аренду жилья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области более 3,3 тыс. педагогов оформили выплату на аренду жилья в 20 тыс. рублей. Такую статистику привели в пресс-службе Мособлдумы.
Ранее региональный парламент принял закон, в соответствии с которым с февраля 2024 года подмосковные учителя могут оформить ежемесячную выплату на аренду жилья.
Он также напомнил, что в Московской области большое внимание уделяют поддержке молодых специалистов. Молодой педагог в Подмосковье может получить пособие 150 тыс. и ежемесячную доплату 6 тыс. рублей.
Помимо этого, Мособлдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень категорий лиц, наделённых статусом «молодой специалист».
Оформить выплату на аренду жилья размером в 20 тыс. рублей могут учителя муниципальной или государственной школы, если его нагрузка – не менее 1,5 ставок. Это 27 часов, а для учителей начальных классов – не менее 25 часов. Основное место его работы должно быть в школе.
У педагога и членов его семьи (детей, супруга или супруги) не должно быть в собственности жилых помещений на территории Подмосковья или служебного жилья.
Оформить выплату могут учителя математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии и начальных классов.
Заявку можно подать на региональном портале госуслуг.
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«Эта мера направлена на привлечение педагогов в наш регион. И, как показала практика, она оказалась очень востребованной: на сегодня выплату получают уже 3 307 учителей», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он также напомнил, что в Московской области большое внимание уделяют поддержке молодых специалистов. Молодой педагог в Подмосковье может получить пособие 150 тыс. и ежемесячную доплату 6 тыс. рублей.
Помимо этого, Мособлдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень категорий лиц, наделённых статусом «молодой специалист».
Оформить выплату на аренду жилья размером в 20 тыс. рублей могут учителя муниципальной или государственной школы, если его нагрузка – не менее 1,5 ставок. Это 27 часов, а для учителей начальных классов – не менее 25 часов. Основное место его работы должно быть в школе.
У педагога и членов его семьи (детей, супруга или супруги) не должно быть в собственности жилых помещений на территории Подмосковья или служебного жилья.
Оформить выплату могут учителя математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии и начальных классов.
Заявку можно подать на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская