Подмосковные перевозчики раздали пассажирам более 7 тысяч бутылок воды

Главным в работе местного самоуправления является диалог с жителями, внимание к их запросам и потребностям, об этом рассказал председатель Совета депутатов городского округа Королёв Александр Ходырев, удостоенный государственной награды «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», сообщает издание regions.ru/Королёв.