Подмосковные перевозчики раздали пассажирам более 7 тысяч бутылок воды

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше семи тысяч бутылок питьевой воды бесплатно раздали пассажирам подмосковные перевозчики с из-за установившейся в регионе жаркой погоды, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Подмосковье перевозчики общественного транспорта продолжают раздавать воду для обеспечения комфорта пассажиров. Так, за прошедшую неделю они раздали бесплатно более 7 тысяч бутылок с водой», — цитируются в сообщении слова главы регионального Минтранса Алексея Гержика.В министерстве отметили, что бесплатную воду раздают на железнодорожных и автобусных станциях и автовокзалах, на остановках, а также в самих автобусах и даже в такси. Раздача организована так, чтобы не мешать входу и выходу пассажиров из транспорта.
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