Названы самые востребованные дачные автобусные маршруты Подмосковья

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Более 40 сезонных автобусных маршрутов до дачных посёлков и СНТ действует на территории Московской области, о том, какие из этих маршрутов наиболее востребованы, рассказали в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В этом году больше всего пассажиров обслужил дачный маршрут №10 «Автостанция — Юбилейное» в Шатуре, за три месяца работы на нём совершили более 32,7 тыс. поездок. Второе место в рейтинге востребованности занял маршрут №51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок»: пассажиры сделали на нём около 26 тысяч поездок. А замыкает топ-3 рейтинга маршрут №21 «Раменское (3-й кв.) — ст. Бронницы — Пласкинино (Сады)» с почти 22 тысячами поездок». — говорится в сообщении.Всего на дачных маршрутах Московской области с момента их запуска в этом году было совершено более 217 тысяч поездок.
В министерстве напомнили, что большинство дачных маршрутов работает с пятницы по воскресенье. Полностью сезонные маршруты планируют отменить до конца октября.
Читайте также:
Расписание электричек Ленинградского направления изменилось с 4 по 12 июля
На участке трассы М-4 «Дон» в Ступине закончили ремонт асфальта
Бесплатные автобусы перевозят участников фестиваля «Лето. Музыка. Музей»
Лев Каштанов