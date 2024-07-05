В Подмосковье построили 12 тротуаров у региональных дорог

Видео: пресс-служба МТДИ МО
12 тротуаров общей протяжённостью семь с половиной километров построили вдоль региональных дорог в девяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Тротуары были построены в Талдомском, Дзержинском, Одинцовском, Дмитровском, Наро-Фоминском и Раменском округах, а также в Истре, Щёлкове и Красногорске. Новые тротуары оборудованы пониженным бордюрным камнем, тактильной плиткой и съездами для маломобильных пешеходов», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.В министерстве отметили, что тротуары были построены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в регионе до конца года по нацпроекту должны построить свыше 65 километров тротуаров.
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