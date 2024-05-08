Подмосковные поисковики в прошедшем сезоне предали земле более 800 воинов

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в преддверии Дня Победы поблагодарил поисковые движения за большой вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
«Каждый год поисковики возвращают из безвестия героев, которые отдали свои жизни за Родину. Благодаря им семьи узнают о подвигах предков, о том, какой ценой досталась нам Победа. В Московской области действуют 113 поисковых отрядов, где работают свыше 3 тысяч человек, и 12 поисковых объединений. В апреле стартовал новый поисковый сезон «Вахта памяти 2024». Желаю успехов в этом непростом, но очень важном деле», – подчеркнул Брынцалов.Он добавил, что всего в прошедшем сезоне поисковики Подмосковья предали земле на территории нашей страны более 800 воинов.
В поисковом сезоне 2023 года. На территории сражений Великой Отечественной войны было проведено более 300 экспедиций, более 100 из них – в Московской области. В Подмосковье были найдены и с почестями преданы земле останки 210 человек, удалось установить имена 48 защитников Родины.
В рамках проекта «Битва за Москву» поисковики провели 10 экспедиций. Также организовано 50 «Уроков Мужества» в культурных и образовательных учреждениях области и на базе музейных экспозиций, созданных поисковиками.
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Лора Луганская