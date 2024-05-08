Российские военные поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Морские пехотинцы Черноморского флота России нанесли удар по пункту временной дислокации противника на правом берегу Днепра в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ с использованием расчета РСЗО БМ-21 «Град». В ведомстве уточнили, что расчет из укрытия выехал на огневую позицию, установил цель и оперативно нанес сокрушительный удар по местам расположения ВСУ.
В министерстве назвали успешно проведенную операцию поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.
Прежде сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В пяти областях страны наблюдаются проблемы с электричеством.
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В министерстве назвали успешно проведенную операцию поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.
Прежде сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В пяти областях страны наблюдаются проблемы с электричеством.
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Анастасия Хохлова