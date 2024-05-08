В Шатуре поздравили с наступающим Днём Победы ветерана Надежду Овчинникову

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Жительницу Шатуры Надежду Михайловну Овчинникову, пережившую блокаду Ленинграда, поздравили с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне представители руководства городского округа и общественники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Надежду Михайловну поздравили и вручили ей памятные подарки глава городского округа Шатура Алексей Артюхин, председатель местного Совета Депутатов Дмитрий Янин, руководитель Рошальского управления Василий Никифоров, а также другие представители властей, юнармейцы и пр.», — говорится в сообщении.Когда началась война, Надежде Михайловне Овчинниковой было два года. Её семья жила в Ленинграде и испытала все ужасы блокады. Бабушка и младшая сестра, появившаяся на свет в 41-м году, умерли, старший брат попал в детский дом. Маленькую Надю и её маму спасли дружинницы, которые помогли им эвакуироваться в Московскую область — по месту прописки родственников. У Надежды Михайловны двое дочерей и внуки, которые помогают бабушке.
Читайте также:
В Шатуре прошёл автопробег в честь Дня Победы
В парке Наро-Фоминска устроили праздник с метанием сапёрных лопаток и сборкой автомата
В Петербурге состоялась презентация аудиоспектакля по книге «Вера в Победу!»
Лев Каштанов