Подмосковные сельские старосты смогут вносить инициативы в местные администрации

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Мособлдума внесла изменения в закон «О старостах сельских населённых пунктов в Московской области». Так, теперь старосты будут наделены правом выступать с инициативным проектом в местную администрацию по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей населённого пункта.
Кроме того, для старост в связи с повышением их статуса устанавливается единая форма удостоверения.
Как отметили в пресс-службе регионального парламента, закон приводится в соответствие с федеральным законодательством.
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«Такие решения будут способствовать ещё большей активности старост в решении вопросов местного значения. Они являются стимулом продолжать работу, зачастую выполняемую на добровольных началах», – отметил председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков.
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Лора Луганская