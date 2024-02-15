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Мособлдума изменила структуру органа ЗАГС в Подмосковье

15 февраля 2024, 14:30
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области вместо Главного управления ЗАГС будет работать Центральный исполнительный орган в сфере ЗАГС. Соответствующий закон в ходе 76-го заседания приняла Мособлдума.

«Эти изменения в административной структуре никак не отразятся на работе органов ЗАГС. Все территориальные отделы будут работать в прежнем режиме и оказывать всё тот же перечень услуг. Главное, что качество и доступность услуг в территориальных отделах не изменится», – заверил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
При этом депутат напомнил, что некоторые услуги ЗАГС жители Подмосковья могут получить также в офисах МФЦ.

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#депутат
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Жителям Подмосковья рассказали, как правильно принять квартиру от застройщика
15 февраля 2024, 14:34

Фото: Istockphoto / evgenyatamanenko

Основная проблема приёмка собственной квартиры от застройщика состоит в том, что для проведения тщательной диагностики недостаточно провести визуальный осмотр с измерительной рулеткой и фонариком. Нужно иметь профессиональное оборудование, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Московской области.
«Для осмотра каждого сантиметра квартиры после ремонта квалифицированные эксперты технадзора используют профессиональное сертифицированные приборы с поверками и калибровками, в частности лазерный нивелир – для проверки отклонения от строительных норма стен, полов и потолков; тепловизор – для проверки наличия теплопотерь; анемометр – для тесто воздуха вентиляционной системы и другие сертифицированные приборы с поверками и калибровками», – говорится в сообщении
Специально оборудование обеспечит точные замеры выявленных недостатков. Тогда акт, в котором будут прописаны недочёты, становится детализированным документом, полезным собственнику для встречи со строителями, а при необходимости – в судебной тяжбе.

В Подмосковье работает государственное учреждение «Управление техническим надзором капитального ремонта», подведомственное министерству ЖКХ Московской области.

Специалисты УТНКР накопили восьмилетний опыт контроля качества капитального ремонта многоквартирных домов, школ, детских садиков и имеют репутацию высококвалифицированных экспертов.
«Главная задача стройконтроля – обеспечить уверенность и защитить права покупателя квартиры в процессе приема жилья. Помимо финансовых расходов, строительные дефекты повлекут за собой неудобство в быту и могут навредить здоровью, поэтому советуем внимательно относиться к моменту, когда вы готовы подписать Акт выполненных работ со строительной организацией», - сказал замгендиректора Николай Бакушин.
Он добавил, что УТНКР обладает знаниями и экспертностью, а также IT-технологиями, которые позволяют точно и быстро понять, где отклонение от нормы в квартире или доме, простым глазом этого не увидеть.

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Подмосковным подразделениями ДПС передали 130 новых патрульных машин
15 февраля 2024, 14:19

Фото: пресс-служба правительства МО

130 внедорожников, оснащённых дополнительным оборудованием, получили подразделения дорожно-патрульной службы Московской области, в церемонии передачи ключей приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, начальник Главного управления МВД России по региону Виктор Пауков и начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов, передаёт пресс-служба подмосковного правительства.
Большое значение обновления автопарка для решения задач по обеспечению безопасности на дорогах отметил Виктор Пауков.

«Полученный сегодня автотранспорт будет способствовать наведению порядка на дорогах, профилактической работе с участниками дорожного движения», — сказал Пауков.

Он также поблагодарил губернатора региона за поддержку и заявил об эффективности совместной работы, благодаря которой удалось снизить уровень смертности в областных ДТП.

В свою очередь, Виктор Кузнецов заверил, что новые автомобили начнут использоваться на дежурствах безотлагательно.

«Это полноприводные кроссоверы, которые, конечно, помогут наведению порядка на дороге. Уже сегодня сотрудники дорожно-патрульной службы приступят к патрулированию на новых автомобилях. Служба Госавтоинспекции — одна из самых профессионально подготовленных, технически оснащенных в системе органов внутренних дел, перед ней стоят очень серьезные и сложные задачи», — подчеркнул Кузнецов.

Мощность новых автомобилей составляет 190 лошадиных сил, они оборудованы адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон, камерой с обзором на 360 градусов, антиблокировочной системой тормозов и электронным контролем устойчивости.

Власти Подмосковья регулярно закупают современную технику для ДПС. С 2019 года автопарк службы пополнился 180 автомобилями и 40 мотоциклами, кроме того, было закуплено более тысячи единиц телекоммуникационного оборудования.

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Карлсон признал, что в России продукты в четыре раза дешевле, чем в Америке
15 февраля 2024, 14:16

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон успел пройтись по продуктовым магазинам во время своей поездки в Россию, он поразился богатому выбору продуктов и доступным ценам на них. На эту ему он снял короткий видеоролик.
«Мы гадали, сколько все это будет стоить. У нас все, кто покупал продукты, были из Соединенных Штатов. И мы не обращали внимание на стоимость, мы просто складывали в тележку то, что ели бы в течение недели. Вышло 104 американских доллара (9481 рубль)», - рассказал он.

По его словам, в США этот же набор продуктов стоил бы примерно в четыре раза дороже. Он также удивился наличию западных товаров, отметив, что санкции никак не повлияли на наличие тех или иных товаров на полках российских магазинов.

Карлсон отметил, что посещение российского магазина может настроить рядового американца против своего правительства, так как разоблачает ложь Вашингтона.

Он также зашел во «Вкусно – и точка», где отметил, что вкус продукции там не хуже, чем в McDonald’s.

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#рубль
#санкции
#продукты
#ели
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Все семьи с ребёнком-инвалидом в Московской области начнут получать ежемесячную выплату
15 февраля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Ежемесячную выплату в 18 тысяч рублей начнут получать все подмосковные семьи, ухаживающие за ребёнком-инвалидом. Такой закон принят на 76-м заседании Мособлдумы.
Ранее такая мера поддержки была доступна только для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума.
«Уход за тяжелобольным ребёнком требует полной отдачи от родителей. Зачастую такие дети нуждаются в постоянном круглосуточном уходе, и у одного из родителей чаще всего нет возможности работать. Поэтому мы считаем, что ежемесячную выплату в 18 тысяч рублей должны получать все семьи, где есть ребёнок-инвалид, не способный самостоятельно себя обслуживать, вне зависимости от уровня их доходов», – сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Как отметили в пресс-службе регионального парламента, выплата будет предоставляться проактивно – никаких заявлений подавать не надо.

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#мособлдума
#семьи
#дети с инвалидностью
#социальная помощь
#подмосковье
#московская область
#игорь брынцалов
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Москвичи могут выбрать имя для амурского тигра
Москвичи на сайте «Активный гражданин» выберут имя амурскому тигру
15 февраля 2024, 14:11

Фото: Активный гражданин

На сайте «Активный гражданин» появилось голосование по выбору имени для нового питомца московского зоопарка – амурского тигра.
Животное появилось в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2023 году. Травмированного хищника поймали в Хабаровском крае, где он нападал на собак и представлял угрозу для людей.

«У зверя была сильно повреждена лапа, и он не мог охотиться и добывать пищу. Поэтому было решено отправить его в Московский зоопарк, где есть большой опыт работы по реабилитации травмированных животных, и в частности тигров», — сообщили ветеринары зоопарка.
За три месяца тигр оправился, но подвижность лапы так и не восстановилась. Животное поселили рядом с тигрицей Амурой, чтобы самец смог освоиться в Центре воспроизводства. Животные находятся рядом и принюхиваются друг к другу через клетку.

Сайт «Активный гражданин» предложил проголосовать за будущее имя для хищника. Предлагают такие клички, как Орион, Амур, Хабар, Восток. Можно предложить свой вариант.

Тигра оставят в московском зоопарке, где созданы все условия для реабилитации диких животных.

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#ветеринары
#московский тигры
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#голосование
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К уборке снега на улицах Лобни привлечены более 280 дворников и 85 машин
15 февраля 2024, 13:59

Фото: iStock/Evgenia Sholohova

С улиц подмосковного города Лобня вывезли порядка 600 кубометров снега, об этом рассказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова, её цитирует «360».
«Дорожники с ночи чистят и просыпают противогололедным материалом улицы. Все службы вывели на улицы и во дворы 85 единиц техники, усилимся самосвалами для вывоза снега. В помощь машинам — 289 человек: дворники и мобильные бригады», — прокомментировала ситуацию Кротова.

По её словам, последствия снегопада устраняют 85 единиц снегоуборочной техники.

Кротова также призвала жителей Лобни отказаться от поездок на машинах и пользоваться общественных транспортом, пока погодные условия не нормализуются.

Напомним, в ночь на 15 февраля Московскую область накрыл мощный снегопад. На улицы столичного региона уже выпало более трети от месячной нормы снега.

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#лобня
#снегопад
#подмосковье
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Москвичам пообещали интенсивный снег
Синоптик Вильфанд спрогнозировал сильный снегопад в Москве
15 февраля 2024, 13:56

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что в Москве сегодня, 15 февраля, будет идти обильный снегопад.
«Интенсивный снег прогнозируется в течение всего сегодняшнего дня, количество осадков — около 10 мм. Это минимум 20% от нормы. Уже высота снега повысилась на 4 см. Высота сугробов достигла 54 см. К завтрашнему утру сугробы в 60 см в Москве вероятны», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.

Вместе с тем в Московском регионе до полудня субботы, 17 февраля, продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

«Период предупреждения – до 12:00 17 февраля. Гололедица на дорогах», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра России.

Ранее сообщалось, что на 12,5 тыс. км региональных и муниципальных дорог Московской области проводили противогололёдную обработку после ледяного дождя, прошедшего в начале недели.

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#подмосковье
#москва
#снег
#погода
#зима
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В Воскресенске и Солнечногорске отремонтируют около 100 объектов теплоснабжения
15 февраля 2024, 13:43

Фото: iStock/antos777

Около ста объектов теплоснабжения отремонтируют в городских округах Солнечногорск и Воскресенск в рамках подготовки к отопительному периоду 2024-24 гг., также планируется строительство нескольких новых котельных. Об этом было сообщено в рамках очередного регионального Штаба по вопросам модернизации теплоснабжающего хозяйства правительстве Московской области, передаёт пресс-служба Минэнерго региона.
«В Воскресенске капитально отремонтируют более 45 котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП). Кроме того, для надёжного снабжения теплом жителей микрорайона Лопатинский, деревни Степанщино и ряда других районов планируется построить блочно-модульные котельные», — говорится в сообщении.
В округе Солнечногорск к новому сезону отремонтируют более 50 объектов теплоснабжения.

«Ремонт котельных получат жители населенных пунктов Ожогино, Алабушево, Чашниково, Ложки, Ржавки, Лыткино, Рекинцо, Майдарово, и других», —уточнили в министерстве.

Кроме того, в 2024-25 годах будет проведена масштабная реконструкция котельной ГЭМЗ.

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#солнечногорск
#воскресенск
#котельная
#отопление
#ремонт
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«Двойной размер»: Госдума изменит оплату труда, сколько россияне получат за переработку
Комитет Госдумы по труду поддержал проект об оплате сверхурочной работы
15 февраля 2024, 13:22

Фото: iStock/Vershinin

Комитет Госдумы поддержал проект об уточнении оплаты сверхурочной работы. В какой части будут внесены изменения и сколько теперь будут платить россиянам за переработку, читайте в материале «Радио 1».

Как в России оплачивают переработку


По действующему закону сверхурочная работа уже оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее, чем в двойном размере. Однако законодатели предлагают уточнить систему, по которой работодатель будет рассчитывать переработку. О том, какие поправки предлагается внести, в беседе с «Радио 1» сообщил юрист по трудовому праву Александр Южалин.

«В прошлом году еще начал обсуждаться этот вопрос, когда у нас Конституционный суд рассмотрел жалобы работника по вопросу оплаты сверхурочной работы. На основании постановления Конституционного суда, было принято решение внести изменения в статью 152 Трудового кодекса РФ. Сейчас статья предусматривает то, что сверхурочная работа оплачивается в размере полуторной или двойной ставки заработной платы, то есть оплачивается в полуторном или двойном размере. Однако закон сейчас не уточняет, что именно нужно умножать на полтора или два: оклад работника, часовую ставку или премии, надбавки, которые работник может за свой обычный рабочий день получать, поэтому законопроект предусматривает то, что для расчета оплаты сверхурочной работы должны учитываться не только оклад работника или его ставка за час, но и все иные выплаты, которые предусмотрены системой оплаты труда», - пояснил юрист.

Куда обратиться, если не заплатили сверхурочные


Южалин также рассказал, куда вправе обратиться работник, если ему не были оплачены сверхурочные часы.

«Если работодатель не оплачивает сверхурочные часы в предусмотренном законом порядке, конечно, в первую очередь рекомендуется решить вопрос мирным путем. То есть обратиться к работодателю, желательно в письменной форме, указать на то, что работник в определенные дни работал сверхурочно, и по результату месяца, например, сверхурочные часы оплачены не были. Таким образом, в досудебном порядке работник просит эти часы оплатить. Если работодатель отказывается оплачивать сверхурочные часы, тогда работник может обратиться в суд. Можно также обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда, но учитывая, что на этот год продлили мораторий на проверки инспекций труда в том числе, более эффективно и быстро будет обратиться в суд», - пояснил юрист.

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