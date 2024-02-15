Мособлдума изменила структуру органа ЗАГС в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области вместо Главного управления ЗАГС будет работать Центральный исполнительный орган в сфере ЗАГС. Соответствующий закон в ходе 76-го заседания приняла Мособлдума.
«Эти изменения в административной структуре никак не отразятся на работе органов ЗАГС. Все территориальные отделы будут работать в прежнем режиме и оказывать всё тот же перечень услуг. Главное, что качество и доступность услуг в территориальных отделах не изменится», – заверил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.При этом депутат напомнил, что некоторые услуги ЗАГС жители Подмосковья могут получить также в офисах МФЦ.
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Лора Луганская