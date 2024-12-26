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Подмосковные ветеринары рассказали, как определить «человеческий» возраст собаки

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Подмосковные ветеринары опровергли мнение о том, что год жизни собаки обязательно приравнивается к четырём годам человеческой. В пресс-службе Минсельхозпрода Московской области рассказали, откуда оно взялось и как понять, сколько на самом деле лет питомцу.
Один из методов определения возраста домашних любимцев предложил учёный Альбер Лебо. Он сравнил особенности физического и психоэмоционального развития домашних животных.
«Лебо выяснил, что собаки проживают за свой биологический год четыре человеческих. Однако теория оказалась верной только для мелких пород. Более точные расчёты предложил Макс Клейбер, который в своих исследованиях опирался на закон метаболизма организма животных. Но и в его теории есть исключения», – отметили в министерстве.


Поэтому говорить о возрасте собак по отношению к человеческим годам можно только условно, хотя разница, очевидно, есть.
«Если вы хотите определить биологический возраст вашей собаки, специалисты Госветслужбы Подмосковья советуют обратить внимание на внешние данные. Прежде всего, это состояние зубов. До двух лет они должны быть белоснежными. Глаза у молодых особей имеют чёткие очертания», – добавили в пресс-службе.
Помимо этого, в зависимости от породы и времени года, необходимо учитывать состояние шерсти и развитие мускулатуры.

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#подмосковье
#московская область
Подмосковные спасатели назвали правила безопасного использования электрогирлянд
26 декабря 2024, 22:14

Фото: iStock / DmitriiSimakov

Разноцветные и яркие гирлянды, которыми под Новый год обычно украшают дом и ёлку, иногда могут не добавить праздничного настроения, а омрачить праздник. Работники Мособлпожспаса рекомендуют не забывать на праздничных каникулах о мерах безопасности.
«Используйте электрические гирлянды только заводского изготовления. На упаковке обязательно должен быть знак сертификации пожарной безопасности. Перед включением гирлянды нужно тщательно проверить электропроводку, особо обращая внимание на изоляцию и соединение проводов. Если обнаружена неисправность, нужно сразу же обесточить гирлянду», – сказали в пресс-службе ведомства.
Спасатели также не советуют использовать одновременно больше трёх гирлянд. Дело в том, что от перегрева электросетей может произойти короткое замыкание.
«Если хозяева уходят из дома или ложатся спать, они должны выключить гирлянды. При уличном украшении, например, фасада своего дома не используйте гирлянды и удлинители, предназначенные для работы внутри помещений», – подчеркнули спасатели.
Они добавили, что при выборе гирлянд лучше отдать предпочтение менее мощным. Чем ниже мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит, и риск возгорания.

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#московская область
#подмосковье
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RT запускает проект для иностранцев «Окно в Россию»
26 декабря 2024, 21:54

Фото: iStock/frantic00

RT запускает новый мультимедийный проект «Окно в Россию» (Gateway to Russia), который позволит иностранцам выучить русский язык, культуру и историю страны, а также узнать обо всех тонкостях оформления гражданства и переезда. Проект запустят при поддержке Минцифры.
«Иностранные пользователи сталкиваются с недостатком качественных, структурированных и актуальных материалов о России, в особенности изложенных в увлекательной и доступной форме, к которой привыкли пользователи соцсетей. «Окно в Россию» заполняет этот пробел», — приводит телеканал слова руководителя проекта Наталии Лебедевой.
Как отмечается, «Окно в Россию» будет соединять иностранных посетителей с профильными онлайн-сервисами или ведомствами, чтобы они могли узнать больше о переезде в Россию, об образовании, изучении русского языка и культуры страны.

На данный момент портал функционирует на четырех языках — русском, английском, французском и испанском. Поддержка новых языков ожидается в 2025 году.

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«Предсказуемо, скучно и однообразно»: синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
Синоптик Шувалов: в Москве в выходные ожидается облачность, небольшие осадки и до +1
26 декабря 2024, 21:52

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве в наступающие выходные, 28 и 29 декабря, ожидается облачность, небольшие осадки ночью и температура от -4 до +1. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его информации, в целом погода будет теплая, пасмурная и без существенных осадков.
«Все будет так же предсказуемо, все так же скучно и однообразно. Погода облачная, небольшие осадки пройдут только с субботы на воскресенье, но они будут небольшими», — подчеркнул метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако столь теплый конец декабря будет далеко не во всей России. В Кемеровской области, как сообщает «Сiбдепо», ожидается до -24 градусов мороза в субботнюю ночь, местами изморозь и дымка. Существенных осадков в Кузбассе, как и в столице, не ожидается.

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#метеоролог
#зима
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Дед Мороз и Снегурочка поздравили пациентов Детского центра в Красногорске
26 декабря 2024, 21:45

Фото: пресс-служба ДКЦ

В Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске приехали Дед Мороз и Снегурочка. Они порадовали ребят, которые сейчас проходят там лечение, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Передали подарки, поиграли, весело провели время. Перед Новым годом всегда хочется верить в добро и волшебство – неважно, взрослый ты или ребёнок. Для наших детей это особенно важно. Надеюсь, ребята накануне одного из самых главных праздников стали немного счастливее и будут и дальше верить в чудеса», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Ранее в ДКЦ сообщили, что дети посмотрели праздничное представление, поиграли, получили новогодние подарки и устроили совместный просмотр фильма «Чебурашка».


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#московская область
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К Новому году в московских СИЗО запланировали праздничное меню и просмотр кино
26 декабря 2024, 21:35

Фото: iStock/SeventyFour

Для заключенных московских СИЗО к Новому году запланировали разнообразное праздничное меню и просмотр новогоднего кино и телепередач. Об этом со ссылкой на столичное ГУ ФСИН сообщает АГН «Москва». К тому же, как отмечается, для осужденных готовят массовые культурные мероприятия.
«Предусмотрено приготовление котлет (мясных, рыбных), разнообразных гарниров из круп и жареного картофеля, а также приготовление овощей к основному гарниру второго обеденного блюда (холодная закуска), салаты винегрет и витаминный», — приводит агентство заявление пресс-службы.
Стоит отметить, что такой заботой о заключенных отличается не только Москва. К примеру, в Кемеровской области праздничное меню в колониях и СИЗО готовят на 31 декабря, 1 января и 7 января. Как сообщает «Сiбдепо», среди блюд — винегрет, азу по-татарски с картофелем, селедка под шубой, пирог с рыбой и овощами.
«Ассортимент и количество продуктов, имеющихся на складах учреждений ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу, позволяют организовать приготовление разнообразных блюд в соответствии с нормами питания», — подчеркнули в кемеровском ГУФСИН.
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Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла девушке получить положенную квартиру
26 декабря 2024, 21:03

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская навестила девушку Кристину в новой квартире в Балашихе. Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области помогла ей получить квартиру в регионе, сообщили в пресс-службе Фаевской.
«Рада, что у Кристины всё сложилось хорошо, и теперь у девочки в Балашихе, где она живёт всю жизнь, есть свой дом. Благотворительный фонд «Линия сердца» подарил ей на новоселье спальный гарнитур. А молодой человек Кристины помогает собрать мебель», – поделилась Фаевская.
Она рассказала, что Кристина учится в колледже, а позже планирует поступать в институт. Пока девушка только обустраивается на новом месте, но у неё уже большие планы.
Кристина – ребёнок, оставшийся без попечения родителей. По закону ей положена квартира по месту регистрации. Однако, хотя всю жизнь девочка прожила с бабушкой в Балашихе, зарегистрирована она была в Калужской области.
После смерти бабушки в прошлом году Кристина попыталась самостоятельно получить жилье в Московской области по фактическому месту жительства, но ей отказали из-за отсутствия регистрации.

Фаевская помогла Кристине составить исковое заявление с просьбой признать её право на благоустроенную квартиру по месту фактического проживания. В Балашихинском городском суде заявление удовлетворили.

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В Подмосковье с начала года жильё получили 988 детей-сирот

Омбудсмен Фаевская помогла коломенской семье вернуть нормальные условия жизни
#дети-сироты
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#правозащита
#омбудсмен
#уполномоченный
#подмосковье
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#жильё
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Число участников «Движения первых» в Подмосковье за два года превысило 370 тыс.
26 декабря 2024, 19:46

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье успешно развивается «Движение первых». За два года работы в регионе создали 1110 первичных отделений, а число участников превысило 370 тыс. Об этом сообщили участники заседания Координационного совета, посвящённого взаимодействию с Общероссийским движением детей и молодёжи. Оно состоялось в Доме правительства Московской области заседание, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«На встречу собрались представители правительства, образовательных учреждений, активисты региональных и первичных отделений. Среди достижений 2024 года – такие масштабные проекты, как тематические смены, патриотические и гуманитарные акции, программы профориентации». «Первые» рассказали о планах на 2025 год. Они включают усиление работы с колледжами и вузами, запуск новых образовательных и культурных инициатив, завершение создания дома для «Движения первых» в Мытищах. Это пространство станет местом общения, проведения мероприятий и реализации новых идей. Его открытие запланировано на февраль», – говорится в сообщении.
На заседании обсудили успешные проекты уходящего года. Одна из главных инициатив – участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», в рамках которой активисты исполняют новогодние мечты детей. Нынешняя акция продлится до конца февраля.

Особое внимание уделили результатам конкурсов. В рамках Всероссийского конкурса первичных отделений 13 школ Подмосковья получили финансовую поддержку на 3,1 млн рублей. В грантовом конкурсе от региона участвовали 33 проекта, семь стали призёрами.

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#подмосковье
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Подмосковье вошло в топ-30 по числу финалистов олимпиады «Я – профессионал»
26 декабря 2024, 18:07

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Московская область вошла в топ-30 по итогам отборочного этапа VIII сезона олимпиады «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». 342 студента успешно справились с заданиями и продолжат борьбу за победу, сообщили в пресс-службе организаторов олимпиады.
Отборочный этап проходил с 15 ноября по 1 декабря. Свои силы проверили более 128,5 тыс. студентов из всех регионов России. Без малого 26 тыс. набрали нужное количество баллов для продолжения участия. Впереди у них – заключительный этап.
«Олимпиада «Я – профессионал» даёт равные возможности для студентов вне зависимости от места проживания и университета. Каждый участник может проявить свои способности, приблизиться к поступлению в лучшие магистратуры и аспирантуры страны, получить награды. Платформа «Россия – страна возможностей» поддерживает талантливую молодёжь на пути к профессиональному и личностному успеху», – отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

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#московская область
#соревнования
#молодёжь
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На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 1,2 тыс. ям
26 декабря 2024, 17:55

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Свыше 1,2 тыс. дефектов асфальтового покрытия ликвидировали на региональных и муниципальных дорогах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На региональных дорогах специалисты Мосавтодора заделали 780 ям. А на муниципальных дорогах было ликвидировано 470 дефектов асфальта. Самый большой объём работ за неделю провели на муниципальных дорогах городского округа Химки, Рузского округа, Раменского округа, Наро-Фоминского и Орехово-Зуевского округов», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что ямочный ремонт проводится на подмосковных дорогах круглый год. В холодные месяцы дефекты асфальта исправляют при помощи литого асфальтобетона или холодной смеси.

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#дороги
#московская область
#подмосковье
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