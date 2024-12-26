Подмосковные ветеринары рассказали, как определить «человеческий» возраст собаки

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Подмосковные ветеринары опровергли мнение о том, что год жизни собаки обязательно приравнивается к четырём годам человеческой. В пресс-службе Минсельхозпрода Московской области рассказали, откуда оно взялось и как понять, сколько на самом деле лет питомцу.
Один из методов определения возраста домашних любимцев предложил учёный Альбер Лебо. Он сравнил особенности физического и психоэмоционального развития домашних животных.
Поэтому говорить о возрасте собак по отношению к человеческим годам можно только условно, хотя разница, очевидно, есть.
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«Лебо выяснил, что собаки проживают за свой биологический год четыре человеческих. Однако теория оказалась верной только для мелких пород. Более точные расчёты предложил Макс Клейбер, который в своих исследованиях опирался на закон метаболизма организма животных. Но и в его теории есть исключения», – отметили в министерстве.
Поэтому говорить о возрасте собак по отношению к человеческим годам можно только условно, хотя разница, очевидно, есть.
«Если вы хотите определить биологический возраст вашей собаки, специалисты Госветслужбы Подмосковья советуют обратить внимание на внешние данные. Прежде всего, это состояние зубов. До двух лет они должны быть белоснежными. Глаза у молодых особей имеют чёткие очертания», – добавили в пресс-службе.Помимо этого, в зависимости от породы и времени года, необходимо учитывать состояние шерсти и развитие мускулатуры.
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Лора Луганская