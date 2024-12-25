В Подмосковье спасали кота, провалившегося в вентиляционную шахту многоэтажки

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Чёрного пушистого кота, провалившегося в вентиляционную шахту семнадцатиэтажного дома в Балашихе и застрявшего там, выручили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу спасения «Система-112» обратились жители многоэтажки. Они рассказали, что уже два дня слышат кошачье мяуканье из вентиляции, а из-за того, что это сложная зигзагообразная конструкция, они ничем не могут помочь животному», — говорится в сообщении.Прибывшие спасатели оценили ситуацию и пришли к выводу, что кот попал в шахту на чердаке, пытался выбраться, но на уровне второго этажа остался без сил и стал звать на помощь. Спасатели с разрешения хозяев квартиры на втором этаже прорезали в стене отверстие и вытащили кота.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Мордочка животного была в царапинах и ссадинах, поэтому спасатели отвезли кота в ветклинику, где его раны обработали, а потом забрали к себе в часть. Вскоре кот обрёл дом: животное взяла себе знакомая одного из спасателей.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
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