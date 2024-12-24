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В Минсельхозпроде подвели итоги года в животноводческой отрасли

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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В Московской области осуществляются крупные инвестиционные проекты по строительству новых молочных и мясных ферм, а действующие предприятия модернизируются и расширяются. Популяция птиц и животных, включая крупный и мелкий рогатый скот, увеличивается, что способствует росту производства мяса, молока и яиц, а также мясных полуфабрикатов, сливочного масла, творога, кефира и других продуктов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В текущем году ожидается, что каждая корова даст более 8,5 тысяч килограммов молока. Среди лидеров молочной отрасли можно выделить такие агрохолдинги, как ООО «Ступинская Нива», племзавод «Пойма», который является филиалом Федерального научного центра кормопроизводства имени В. Р. Вильямса, АО «Агрофирма „Сосновка“», АО «Племзавод „Повадино“» и ООО «Мясо-Молоко-Ресурс».

В регионе насчитывается 11 миллионов голов птиц, 337 тысяч свиней и 246 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота, в том числе 86 тысяч коров.



Основные производители свиней на убой — это ЗАО «Тропарёво», ООО «Кампоферма», ООО «СПФ Агро», ООО «СПФО» и ООО «Скотопромышленный комплекс „Машкино“».

Ключевые предприятия по разведению птицы — это ООО «Птицефабрика „Элинар-Бройлер“», АО «Куриное царство» (филиал «Петелинская птицефабрика») и АО «Куриное царство „Моссельпром“».

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#подмосковье
В Московской области за год произвели около 720 тысяч тонн сырого молока
24 декабря 2024, 17:51

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В регионе молочным хозяйством занимаются более 80 сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Согласно предварительным оценкам, к концу года объём производства сырого молока в Московской области составит 718 тысяч тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Из них 708 тысяч тонн будет коровьим, более 9 тысяч тонн — козьим, а 300 тонн — овечьим. Строятся новые предприятия, а уже существующие увеличивают объёмы производства.

До 2028 года планируется ввести в эксплуатацию 15 молочных ферм.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Центральном федеральном округе регион занимает лидирующую позицию и находится на третьем месте по стране по производству обработанного молока — за десять месяцев было произведено 199,9 тысяч тонн.

Кроме того, Московская область занимает первое место в России по изготовлению сыра — за аналогичный период было произведено более 143,7 тысяч тонн.

Ведущие предприятия региона в этой отрасли включают ООО «Ступинская Нива», которое производит 41,8 тысяч тонн молока в год, племзавод «Пойма» — филиал ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» с объёмом производства 28,9 тысяч тонн, АО «Агрофирма „Сосновка“» — 26,1 тысяч тонн, АО «Племзавод „Повадино“» — 24,5 тысяч тонн и ООО «Мясо-Молоко-Ресурс» — 24,4 тысяч тонн.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Для производителей молока предусмотрены различные меры поддержки. В декабре молочное животноводство было признано приоритетным направлением льготного кредитования, что позволяет молочным предприятиям получать займы по сниженным процентным ставкам. Вся необходимая информация размещена на сайте Министерства.

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Стилист рассказала об обувных трендах 2025 года
Стилист Скороходова: в 2025 акцент в обувной истории будет идти на комфорт
24 декабря 2024, 17:47

Фото: iStock/MoustacheGirl

К 2025 году нужно готовится заранее, чтобы самым первым приобрести трендовую одежду и обувь.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что в 2025 году акцент в обувной истории будет делаться на комфорт.

«Это удобные каблуки или полный отказ от них в пользу полоской подошвы. Конечно, это открытые пальцы в противовес неудобным зауженным носам, которые были долгое время популярны», — сказала эксперт.

По ее словам, среди обувных цветов царит буйство красок, однако на пике популярности — яркая акцентная обувь красного, желтого или металлического в золотом оттенке цветов.

«Также в моде будет лаковая прозрачная фактура, через которую просвечивается нога, а для самых смелых — змеиный принт», — поделилась стилист.

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#стилист
#мода
#новый год
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Немецкий производитель значков для Mercedes объявил о банкротстве
24 декабря 2024, 17:16

Фото: iStock/jax10289

Немецкий производитель пластмасс Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, известный производством значков для автомобилей Mercedes-Benz, объявил о банкротстве. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне роста затрат и увядающего спроса. При этом в компании пока не решили судьбу 1,5 тысяч её сотрудников.

Этот производитель не единственная пострадавшая от кризиса компания автомобильной отрасли. Длительное время Gerhardi пыталась удержаться на плаву из-за сокращения производства на автоконцернах. Последние же активно снижают объёмы производства из-за низких продаж и сложностей с переходом на электромобили.

Подчеркнём, что компания Gerhardi была основана в 1796 году. К XX веку она стала главным поставщиком ручек, решёток и накладок для автомобилей Mercedes-Benz.

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#mercedes
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В Московской области активно применяется реабилитация на основе верховой езды
24 декабря 2024, 17:12

Фото: istockphoto / nd3000

Иппотерапия — это разновидность анималотерапии, основанная на методе реабилитации с использованием верховой езды. Специалисты утверждают, что этот подход эффективен для людей с церебральным параличом, черепно-мозговыми травмами, психическими расстройствами, рассеянным склерозом, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Кроме того, такой метод применяют при лечении нарушений слуха и зрения. Сеансы способствуют стабилизации нервной системы, поэтому врачи советуют их пациентам с хронической усталостью.

Многие подмосковные конные школы активно используют иппотерапию в своей практике. Посетить занятия и пообщаться с лошадьми можно в конном клубе «Голицын», расположенном в Одинцовском городском округе, а также в конных клубах «Фаворит» (городской округ Подольск), «Верховая езда» (городской округ Мытищи) и других.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В ведомстве советует перед использованием методики проконсультироваться со специалистом.

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#минсельхозпрод мо
#лошади
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Готовность двух корпусов Раменского колледжа составляет более 95%
24 декабря 2024, 16:57

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Раменском районе на улице Красноармейская завершается капитальный ремонт учебного и общественного корпусов Раменского колледжа. Готовность объекта составляет более 95%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. На площадке 125 рабочих. Объект готовится к сдаче: в завершающей стадии фасадные, кровельные, электромонтажные работы, в обоих корпусах расставляется новая техника и мебель, ведутся пусконаладочные работы», — отмечается в сообщении.
Два корпуса имеют общую площадь 5 046,9 квадратных метров. Во время капитального ремонта были проведены кровельные и фасадные работы, утепление перекрытий, установка водосточной системы, ремонт входных групп, установка пандусов и бетонного крыльца, замена инженерных сетей и внутренняя отделка.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Ожидается, что оба корпуса колледжа откроются в начале 2025 года.

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#колледж
#раменский городской округ
#капитальный ремонт
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Подмосковные проекты выиграли конкурс Президентского фонда культурных инициатив
24 декабря 2024, 16:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подмосковье вошло топ-10 по сумме получения грантов Президентского фонда культурных инициатив. Итоги 13-го конкурса подвели в Москве, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
​​​​​ Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Победителями стали 1016 проектов из 86 регионов России. Подмосковье вошло в число крупнейших софинансистов премии.

В число победителей конкурса включена Солнечногорская районная библиотека с проектом «Личные истории забытого сражения». Он посвящённый Битве за Москву. Цель проекта – создание настольной военной игры для помощи в изучении истории и роли родного города в судьбе региона.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Грант получит и Централизованная библиотечная система в городском округе Лотошино с проектом «Лотошинский детектив: в поисках сыра князей Мещерских». Он рассказывает о малой Родине, об истории края. На базе библиотеки ребята создают настольную игру «В поисках сыра князей Мещерских» и передвижную краеведческую выставку.

Проект «Видеопрогулки с Иваном Лажечниковым: увидеть, услышать, почувствовать Коломну» создан на основе биографий, писем, фотографий и периодических изданий фондов библиотеки им. И.И. Лажечникова. При этом применяются современные технологии.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Дом культуры «Центр Елизаветы Мамонтовой» в Сергиево-Посадском городском округе представил проект «Символы пространств», в рамках которого скульпторы создадут произведения для посёлков Лоза, Мостовик и для села Васильевское.

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#подмосковье
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#культура
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#гранты
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В молдавском селе открыли памятник румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистов
24 декабря 2024, 16:43

Фото: телеграм-канал «Солдат Победы»

В молдавском селе Ларгуца открыли очередной памятник румынским солдатам, которые воевали во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии. Об этом заявил руководитель поискового движения и глава молдавского национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.
«<…> ассоциация Monumentum при поддержке местных властей открыла очередное «кладбище румынских героев» — военнослужащих армии Иона Антонеску, погибших во время вторжения в Советский Союз летом 1941 года. Церемония прошла с воинскими почестям», – цитирует слова Петровича РИА Новости.
Он напомнил, что жестокие бои в окрестностях Ларгуцы шли в июне-июле 1941 года: румынско-немецкие фашистские войска пытались разгромить советских пограничников.
«Весь «героизм» румын заключался в том, что их офицеры гнали на убой своих солдат, неся чудовищные потери <…>», — пояснил Алексей Петрович.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых республик СССР, принявших на себя удар противника. В ночь на 22 июня 1941 года нацисты и их союзники, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать авианалеты на территорию советской республики. За время оккупации пыткам были подвергнуты 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи погибли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии умерли около 200 тысяч человек, здесь нацисты создали 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч молдаван воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

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#22 июня
#ссср
#молдавия
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В Подмосковье за нелегальную перевозку стройотходов выписали штрафы на ₽250 млн
24 декабря 2024, 16:27

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Общая сумма штрафов, выписанных с начала года за нелегальную перевозку строительных отходов в Московской области, превысила 250 миллионов рулей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В текущем году объективы камер на дорогах Подмосковья зафиксировали 5 тысяч 62 нелегальных перевозчика, которые заплатят 254 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего штрафов нелегальные перевозчики строительного мусора получили в Ленинском городском округе — 627, в Дмитровском округе (608), а также в Балашихе (473), Одинцовском (465) и Наро-Фоминском (245) округах. Высокие строки антирейтинга по этому показателю заняли также округа Клин, Раменский и Домодедово.

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#московская область
#подмосковье
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В Ульяновской области мигрантам запретили работать таксистами
24 декабря 2024, 16:24

Фото: iStock/ vichinterlang

В Ульяновской области иностранным специалистам запретили трудиться в сфере такси. Об этом сказано в тексте документа, опубликованного на портале правительства региона.
Помимо такси, мигрантам ещё запретят заниматься регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении. Иностранным специалистам также нельзя будет заниматься остальными сухопутными перевозками.

Согласно указу правительства Ульяновской области, мигрантам запретят устроиться работать в специализированные магазины, торгующие алкогольными напитками. Им также будет запрещено трудиться в магазинах, продающих пиво и табачные изделия.

Нововведения будут действовать с начала следующего 2025 года. Работодателям предоставили три месяца на решение кадрового вопроса в соответствие с запретом.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что РФ не нужны кишлаки в городах, а миграционной политике стоит быть жесткой.

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