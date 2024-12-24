В Минсельхозпроде подвели итоги года в животноводческой отрасли

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Московской области осуществляются крупные инвестиционные проекты по строительству новых молочных и мясных ферм, а действующие предприятия модернизируются и расширяются. Популяция птиц и животных, включая крупный и мелкий рогатый скот, увеличивается, что способствует росту производства мяса, молока и яиц, а также мясных полуфабрикатов, сливочного масла, творога, кефира и других продуктов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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