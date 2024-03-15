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Подмосковные волонтёры провели паблик-ток с иностранной делегацией

15 марта 2024, 18:00
Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций МО

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций МО

Активная молодёжь Подмосковья в рамках Всемирного фестиваля молодёжи встретилась с иностранной делегацией, которой рассказала о своей деятельности, о жизни региона и поддержке инициатив молодых ребят. Об этом «Радио 1» сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Спикерами выступили командир Московского областного Московского областного регионального отделения РСО Павел Ковалев, Председатель Совета ВСКС Московской области Никита Еськин, заместитель руководителя Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Алексей Кожухалов и активист регионального движения «Волонтёры Подмосковья» в Наро-Фоминске Егор Балев.

«Одной из самых популярных активностей на нашем стенде на фестивале в Сочи стали паблик-токи. В неформальной обстановке ребята обсуждали важные для них темы — как организовать и провести крутое масштабное молодежное мероприятие, как получить грантовую поддержку на свои проекты и инициативы, как развивать себя и свой регион и многое другое. Получили много позитивных откликов, поэтому решили встретиться в таком же формате у нас в Подмосковье. Наши иностранные гости активно включились в дискуссию. В рамках открытого диалога участники встречи делились своим опытом, узнавали что-то новое, обменивались контактами для будущего сотрудничества», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций МО

В ходе паблик-тока иностранным гостям рассказали о деятельности подмосковных волонтёрских организаций, которые занимаются сбором гумпомощи для участников СВО, организуют патриотические мероприятия, проводят экологические акции и многое другое.

В завершение встречи иностранцам подарили подарки, которые позволят им поделиться частичкой России у себя на родине. Ими стали главные символы Подмосковья – павловопосадские платки, гжельская керамика, жостовские подносы, коломенская пастила и, конечно же, матрёшка.

В рамках региональной программы фестиваля Подмосковье посетили свыше 50 молодых ребят из 30 стран мира. Они уже успели посетить выставочный комплекс «Патриот», музей «Новый Иерусалим», Музей техники Вадима Задорожного, сыроварню Олега Сироты, Главный храм Вооруженный Сил Российской Федерации и Музей «Дорога памяти».

В субботу, 16 марта, иностранные гости посетят Арт-Масленицу в музее-заповеднике «Горки Ленинские.

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#студенты
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В здании подольской гимназии №7 отремонтируют крышу
15 марта 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Комитета конкурентной по политики МО

Ремонт кровли собираются провести в здании гимназии №7 в городе Подольск, администрация округа выставила соответствующий подряд на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московкой области.
«Кровля должны быть отремонтирована на кабинетом №303 и библиотекой, кабинетами №№239 и 240 и малым спортивным залом, а также кабинетом №238 и большим спортивным залом. Всего подрядчик должен будет обновить 1876 квадратных метров кровли и провести работу по устранению протечек», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота: 24 миллиона 913 тысяч 136 рублей 18 копеек. Заявки принимаются до 2 апреля. Средства на ремонт будут выделены из бюджета городского округа, срок окончания работ: 31 октября текущего года.

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Секретарь Мособлизбиркома Фурс рассказал о попытках провокаций на подмосковных участках
15 марта 2024, 17:36

Фото: Радио 1

Несколько попыток сорвать голосование на выборах президента России было предпринято на различных подмосковных избирательных участках, все они провалились. Подробности рассказал секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Один случай произошёл на участке №1426 в Лыткарине. Там избиратель залил краской ящик для голосования — прямо в прорезь. Правоохранительные органы проводят дознания по этому делу. Судя по видеофиксации, он получал инструкции по телефону», — сообщил Фурс.
Он отметил, что есть сведения, что избиратель стал жертвой мошенников, которые убедили его, что на его имя взят кредит, и если он не выльет краску в урну, то эти деньги придётся выплачивать.

«Мы были готовы к таким провокациям. Ящик был оперативно опечатан, и голосование было продолжено в резервный ящик», — пояснил Фурс.
Ещё три попытки срыва голосования были предприняты в отношении избирательных участков №264, №265 и №257 в Дмитрове. Туда поступили звонки с предупреждением о находящейся поблизости заминированной машине, которая будет взорвана, если голосование продолжится.

«Правоохранительные органы были оперативно проинформированы — их представители находятся на каждом участке. Проведена предварительная работа по дознанию. Реальной опасности, к счастью, обнаружено не было. Участки работают в штатном режиме», — сообщил Фурс.
Он добавил, что полиция выяснит, кто стоял за этими провокациями. А также предупредил избирателей, чтобы они не попадались на уловки мошенников, так как это грозит уголовной ответственностью.

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#выборы
#мособлизбирком
#голосование
#московская область
#подмосковье
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Олег Сирота отметил высокую явку на выборах в Подмосковье
15 марта 2024, 17:11

Фото: Фотобанк МО/Олег Сирота

Явка на выборах президента Российской Федерации в Подмосковье в первый день голосования высокая, на некоторых участках избирателям даже приходится ждать своей очереди. Об этом рассказал член общественной палаты Московской области, истринский фермер-сыровар Олег Сирота, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Явка на этих выборах очень хорошая. Село голосует как обычно — дружно, утром, с очередями на избирательных участках. Поэтому я голосую завтра. Я уже знаю, что в первый день выборов надо постоять, чтобы проголосовать», — сказал Сирота.
Он таже отметил, что несколько лет является общественным наблюдателем за выборами, и стал свидетелем тому, как как растёт уровень оснащённости наблюдения.

«Оснащённость очень выросла, в этот раз у нас появились новые камеры, которые обеспечивают самую чёткую трансляцию», — пояснил Сирота.
Выборы президента России стартовали в 8 утра в пятницу, 15 марта. Голосование будет проходить в течение трёх дней и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20:00.

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#выборы
#наблюдатели
#московская область
#подмосковье
#мособлизбирком
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Иностранные студенты подтвердили прозрачность выборов президента РФ
Иностранным студентам провели экскурсию по ЦОН в Одинцове
15 марта 2024, 16:56

Фото: Фотобанк МО/Олег Сирота

Иностранным студентам, посетившим Всемирный фестиваль молодёжи, проводят экскурсию по центру общественного наблюдения (ЦОН) за выборами президента в подмосковном Одинцове.
Студентам провели экскурсию, рассказали о работе наблюдателей и процессе отслеживания избирательного процесса, а также показали, как работают экраны и камеры, которые транслируют 2,6 тысячи избирательных участков Московской области.

Иностранные гости, познакомившиеся с ходом выборов в России, подтвердили, что они действительно прозрачные.

Отметим, что центр общественного наблюдения начал свою работу в пятницу, 15 марта. В течение трёх дней голосования здесь будут в круглосуточном режиме следить за ситуацией на всех областных участках. В центре работают наблюдатели Общественной палаты Московской области, кандидатов в президенты, политических партий, представители СМИ, а также 150 иностранных наблюдателей из более чем 15 стран.

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#экскурсия
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«Подонки»: Памфилова отреагировала на порчу избирательных урн на участках
Памфилова назвала подонками тех, кто заливает краской избирательные урны
15 марта 2024, 16:46

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре ЦИК заявила, что граждане, которые портят урны на участках для голосования на выборах президента России, включая заливание их разными жидкостями, являются подонками. Об этом пишет ТАСС.
«Специально для всех подонков, которые готовы из-за этих сребреников уничтожить голоса людей, которые пришли, проголосовали», — заявила председатель ЦИК.
По данным Памфиловой, большинство задержанные после заливки урн, заявили, что делали это за деньги. Она отметила, что нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что В Подмосковье возбуждено уголовное дело за краску в ящике для голосования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#голосование
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Астра и Гвидон: в Подмосковье назвали самые популярные и самые редкие имена новорождённых
15 марта 2024, 16:31

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В Московской области в последний месяц зимы было зарегистрировано более 5,6 тыс. новорождённых. О самых популярных именах для «февральских» детей, а также об именах, при выборе которых родители проявили недюжинную фантазию, сообщили в пресс-служба главного управления ЗАГС Подмосковья.
«В число наиболее популярных имён для девочек в феврале в Московской области вошли София, Василиса, Анна, Мария и Ева. Мальчиков чаще всего называли Александрами, Тимофеями, Михаилами, Артёмами и Максимами», — говорится в сообщении.
В числе редких имён сотрудники ЗАГС назвали следующие: Астра, Юлианна, Висения, Устинья и Параскева. А для мальчиков это: Гвидон, Юлиан, Миродар, Соломон и Никанор.

Все в феврале в Московской области зарегистрировали 5650 новорождённых, из них чуть больше половины — мальчики. Средний возраст матерей составил 30 лет, отцов — 33 года.

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#подмосковье
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В Подмосковье устранили 370 нарушений чистоты благодаря камерам «Безопасный регион»
15 марта 2024, 16:30

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

За первую половину марта в Подмосковье устранили около 370 нарушений чистоты, попавших в камеры «Безопасный регион». Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Благодаря камерам «Безопасный регион» сотрудники ГУСТ МО с легкостью могут выявить нарушения в уборке территоий региона.

«С начала весны сотрудники коммунальных организаций исправили около 370 замечаний в содержании пространств, выявленных через камеры «Безопасный регион». Таким образом за меньшее количество времени можно проверить гораздо больше объектов. Инспекторы также оценивают качество выполнения — на мониторе отчетливо видно, приведен ли объект в порядок. Варианта не устранять нарушение у коммунальщиков нет, иначе будет сформирован штраф в упрощенном формате, а дефект все равно придется отработать», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что большая часть нарушений в марте месяце связана с невывозом снега из дворов.

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Москвичам назвали сроки наступления метеорологической весны
Метеоролог Позднякова: Весна наступит во второй декаде марта
15 марта 2024, 16:19

Фото: istockphoto.com/ValerijaP

Метеоролог Татьяна Позднякова высказала мнение о том, что весна в столицу придёт примерно во второй декаде марта.
«Я считаю, что переход температуры в начало метеорологической весны скорее всего произойдет в конце второй декады марта. Где-то это будет восемнадцатого числа, в центре Москвы может даже раньше», – заявила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

А заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков пообещал тёплые грядущие выходные в столице.

«Погода в Москве продолжает радовать. Стоит область высокого давления. Она будет стоять практически до воскресенья, в выходные у нас переменная облачность, солнечные дни без осадков. Днём все дни будет 6... 8 °С, ветер южный, юго-западный. Ночью -2...0 °С», — поделился в беседе с RT Цыганков.

Он добавил, что в начале следующей недели в Москве возможны осадки.

Ранее рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в Москве снег сойдет во второй половине апреля.

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#снег
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#прогноз
#москва
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В Подмосковье провели профилактические мероприятия на водных объектах
15 марта 2024, 16:15

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия на водных объектах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.

В рамках профилактический мероприятий подмосковные спасатели предупредили жителей об опасности выхода на лед с наступлением тепла.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили гражданам, что с наступлением весны замерзшие водоемы находятся под постоянным воздействием плюсовых температур и солнечного света, из-за чего ледяная поверхность значительно слабеет и не способна удержать на себе вес человека. Ледяная корка на водных объектах неравномерна, поэтому на других участках толщина может быть разной. Работники подразделения посоветовали местным жителям соблюдать осторожность и брать с собой средства для спасения и самоспасения», — объяснил замначальника Игорь Сорокин.


Стоит отметить, что ни в коем случае не следует подвергать себя большим рискам ради улова или прогулки по льду.

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