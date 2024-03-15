Подмосковные волонтёры провели паблик-ток с иностранной делегацией

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций МО
«Одной из самых популярных активностей на нашем стенде на фестивале в Сочи стали паблик-токи. В неформальной обстановке ребята обсуждали важные для них темы — как организовать и провести крутое масштабное молодежное мероприятие, как получить грантовую поддержку на свои проекты и инициативы, как развивать себя и свой регион и многое другое. Получили много позитивных откликов, поэтому решили встретиться в таком же формате у нас в Подмосковье. Наши иностранные гости активно включились в дискуссию. В рамках открытого диалога участники встречи делились своим опытом, узнавали что-то новое, обменивались контактами для будущего сотрудничества», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
В ходе паблик-тока иностранным гостям рассказали о деятельности подмосковных волонтёрских организаций, которые занимаются сбором гумпомощи для участников СВО, организуют патриотические мероприятия, проводят экологические акции и многое другое.
В завершение встречи иностранцам подарили подарки, которые позволят им поделиться частичкой России у себя на родине. Ими стали главные символы Подмосковья – павловопосадские платки, гжельская керамика, жостовские подносы, коломенская пастила и, конечно же, матрёшка.
В рамках региональной программы фестиваля Подмосковье посетили свыше 50 молодых ребят из 30 стран мира. Они уже успели посетить выставочный комплекс «Патриот», музей «Новый Иерусалим», Музей техники Вадима Задорожного, сыроварню Олега Сироты, Главный храм Вооруженный Сил Российской Федерации и Музей «Дорога памяти».
В субботу, 16 марта, иностранные гости посетят Арт-Масленицу в музее-заповеднике «Горки Ленинские.
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