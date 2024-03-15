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В подмосковную «Службу заботы» поступило 37 тыс обращений по вопросам выборов

15 марта 2024, 14:59
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

«Служба заботы», созданная в Московской области для решения всех вопросов избирателей, связанных с голосованием, приняла с открытия в конце января около 37 тысяч обращений, сейчас эта работа продолжается. Об этом сообщила руководитель проекта Дарья Осокина, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Суть «Службы заботы» — в поддержке, в заботе и в помощи, которая собственно нужна всем: от избирателей до наблюдателей и СМИ. Когда какие-то вопросы не решаются и буксуют, мы готовы подключиться, чтобы это все ускорить», — пояснила Осокина.
Она добавила, что за утро первого дня голосования — 15 марта — в «Службу заботы» поступило уже 150 звонков.


«В службу обращаются, если, например, к людям не пришли, хотя обещали. Мы понимаем, что есть человеческий фактор, стараемся оперативно наладить эту коммуникацию, чтобы человек, который хочет проголосовать, реализовал свое право», — подчеркнула Осокина.
Она также сообщила, что представители «Службы заботы» работают в каждой территориальной избирательной комиссии Московской области. Они помогают оперативно решать все возникающие вопросы. Кроме того, они эмоционально поддерживают членов избиркомов, которые работают в очень напряжённом режиме.

«Нашим организаторам выборов сейчас непросто, очень много общения с избирателями, мы им тоже помогаем, если возникают проблемы», — добавила Осокина.
Она отметила, что «Служба заботы» продолжит работать и после завершения голосования.

«Мы начали свою работу 29 января и закончим в конце марта – с последним поступившим звонком», — подытожила Дарья Осокина.
Телефон областной «Службы заботы»: 8-800-550 -97-44.

Голосование на выборах президента Российской Федерации началось сегодня, 15 марта, в 8 утра. Оно будет проводится три дня и завершится в 20:00 в воскресенье, 17 марта.

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Подмосковных лесных пожарных застраховали от несчастных случаев
15 марта 2024, 15:28

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Для более 400 лесных пожарных Московской области оформили страховку от несчастных случаев во время несения службы, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Застрахованы 413 лесных пожарных, несущих службу на 27 лесопожарных станциях Подмосковья. Сумма страховки на каждого составляет 350 тысяч рублей», — цитируются в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, курирующего лесное хозяйство региона.
Мурашов добавил, что страхование проводится для повышения социальных гарантий для людей, занятых на опасной и важной службе.

Страховой полис оформляется на лесных пожарных и бригадиров лесопожарных групп, трактористов лесных тракторов и водителей пожарных автоцистерн, а также прочих работников, в должностные обязанности которых входит тушение лесных пожаров.

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#подмосковье
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На Марсе нашли гигантский вулкан, который всегда был на виду: Что известно, фото
15 марта 2024, 15:12

Фото: istock / Cobalt88

В ходе 55-й научной конференции по Луне и планетам ученые из международного Института поиска внеземного разума (SETI) сообщили, что около экватора Марса обнаружили огромный потухший вулкан.
Образование такое явное, что остаётся только гадать, как ученые его не заметили. Кадры местности доступны с 1971 года со времён миссии NASA Mariner 9. Совместно с некоторыми другими факторами область вулкана может стать целью для высадки очередного марсохода.

Как обнаружили новый вулкан на Марсе?

Исследование области в восточной части Лабиринта Ночи в экваториальной зоне Марса проводились с целью на обнаружение залежей водяного льда. Вода является кислородом для дыхания и ракетным топливом для возвращения экспедиций на Землю. До этого в регионе нашли реликтовый ледник, объёма воды которого, по предварительным данным, хватит для покрытия всего Марса сплошным слоем глубиной примерно двух метров. Таки образом, склоны вулкана могут стать целью для новой экспедиции на Красную планету.

Новый вулкан получил название Гора Ночи или Ноктис (Noctis Mons), что означает «ночь» на латыни. Его идентифицировали, как «щитовой», то есть вулкан пологой формы. По периметру расположены вулканические отложения, в том числе псевдократеры. На Земле такие вулканы расположены на Гавайях.

Фото: NASA Mars Global Surveyor
Расположение вулкана Ноктис на общем плане Марса

Размеры вулкана Ноктис

Диаметр Горы Ночи составляет порядка 250 км, а максимальная высота — чуть больше 9 м. Самый большой щитовой вулкан на Земле обнаружен на дне Тихого океана. Его диаметр составляет 650 км, а высота — 4 км. На Марсе этот вулкан стал седьмым по высоте образованием рельефа. Первое место занимает гора Олимп высотой 21 км — это самый высокий из известных объектов в Солнечной системе.

«Его открытие указывает на новое захватывающее место для поиска жизни и потенциальное направление для будущих исследований роботов и людей», — отмечается в заявлении института.

Фото: NASA Mars Global Surveyor
Вулкан Ноктис в экваториальной зоне Марса, рядом с которым могут располагаться льды

Почему вулкан не нашли раньше?

До этого участок, где обнаружили вулкан, многократно фотографировал космические аппараты, начиная со станции «Маринер-9» в 1971 году. Но вулкан оказался настолько эродирован, что до этого его не могли идентифицировать. При этом, как утверждают эксперты, это значимая находка на ландшафте Марса.

На сегодняшний день остается открытым вопрос, может ли Ноктис выбросить на поверхность хотя бы немного маглы, или геологическая активность полностью утрачена.

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Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя во время гололеда
15 марта 2024, 14:55

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали жителям Подмосковья о том, как обезопасить себя во время гололеда. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В Московской области спасатели провели рейды, в ходе которых предупредили жителей о наличии льда ​на тротуарах и ​дали некоторые советы.

«Во время гололеда к выходу на улицу стоит хорошо подготовиться, для этого же нужно выбрать удобную и нескользящую обувь. Подошва должна быть толстой, гибкой и рельефной, а также резиновой или полиуретановой, от высоких каблуков же лучше отказаться ради своей безопасности. Пожилым людям следуент брать с собой для подстраховки специальную палку с заостренными шипами или же трость с резиновым наконечником. По дороге нужно передвигаться осторожно и неторопливо, поэтому лучше смотреть себе под ноги, поддерживать равновесие руками и наступать на подошву полностью. Резкие движения и спешка только увеличивают риск получения травмы. На проезжей части спасатели рекомендовали тоже не терять бдительность и не перебегать сколькую дорогу», — поделился замначальника ведомства Игорь Сорокин.

Стоит отметить, что в случае падения необходимо осмотреть себя на наличие травм и попросить помощи у прохожих.

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#подмосковье
#спасатели
#советы
#травмы
#обувь
#рейды
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В РЖД рассказали, каким будет дизайн высокоскоростных поездов для ВСМ
15 марта 2024, 14:54

Фото: iStock/MasaoTaira

В РЖД представили рендеры поездов, которые будут курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ). Дизайн составов отличается заостренной обтекаемой передней частью. Об этом сообщает РБК.
Высокоскоростной поезд будет состоять из восьми вагонов, в редких случаях состав могут увеличить до 16 вагонов. Внешне он похож на усовершенствованный «Сапсан», однако его передняя часть станет более обтекаемой.

Планируется, что поезда смогут развивать скорость от 360 до 400 км/ч. Собирать составы начнут в 2026 году, а в 2027 году компания планирует получить первый поезд.

Поезда для ВСМ разрабатывают Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта (совместное предприятие РЖД и АО «Синара» — Транспортные машины»), машиностроительный комплекс, научные и инженерные учреждения, рассказали в пресс-службе РЖД.

Ранее Владимир Путин по видеосвязи дал старт строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Трасса призвана сократить время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Поезда будут курсировать с интервалом 15 минут и будут идти со скоростью от 200 до 400 километров в час.

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#поезд
#ржд
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В Красногорске открыли ещё один клуб «Активное долголетие» по просьбе жителей
15 марта 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

66-й филиал клуба «Активное долголетие» открыли в микрорайоне Павшинская пойма городского округа Красногорск по запросу местных жителей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Активное долголетие» — это любимый проект наших жителей старшего поколения, он всё больше набирает обороты, поэтому по просьбе жителей мы открыли еще один клуб для долголетов в Павшинской пойме», — цитируются в сообщении слова главы министерства Людмилы Болатаевой.
В настоящее время для участников проекта «Активное долголетие» организовано более тридцати видом занятий. Это и спорт, и творчество, включая театральное искусство, рисование и танцы, и образование — курсы иностранных языков и компьютерной грамотности. Кроме того, для активных долголетов организуют бесплатные автобусные экскурсии в самые живописные и интересные места Подмосковья.

Стать членами клуба «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, проживающие в Московской области.

Полная информация о клубах и расписание занятий размещены на сайте проекта.

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#красногорск
#активное долголетие
#минсоцразвития мо
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Подмосковные юнармейцы присоединились к акции «Верни Герою имя»
15 марта 2024, 14:36

Фото: Минобороны РФ

Юнармейцы Москвы, Подмосковья и Калуги присоединились к акции «Верни Герою имя». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Свыше 70 юнармейцев привели в порядок памятники на Поле воинской славы 1812 и 1941 годов неподалёку от деревни Кузовлево в ТиНАО Москвы.

Отмечается, что акция, направленная на сохранение истории России, будет проводиться во всех российских регионах до 9 мая 2024 года. Первыми к ней присоединились ЛНР, Санкт-Петербург, Мурманск и Ростов-на-Дону.

В ходе своей работы юнармейцы чистят обелиски, мемориалы и воинские захоронения после зимы. Также они рассказывают заинтересованным местным жителям о деятельности организации, в которой они состоят. В частности, о поиске архивных данных о погибших военных, установлении их имён и увековечивании их памяти.

Эта акция собирает большое количество неравнодушных, которые делают всё возможное, чтобы Неизвестных солдат стало меньше, а личности военных, их судьба и места захоронения были установлены. А закреплённые за воинскими мемориалами отряды юнармии будут сохранять память о героях, подчеркнул первый заместитель начальника главного штаба «ЮНАРМИИ» Виктор Кауров.

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#юнармия
#акция
#герои
#память
#военные
#мемориал
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Выплаты на молочную кухню получают около 150 тысяч жителей Подмосковья
15 марта 2024, 14:18

Фото: Минсоцразвития МО

Почти 150 тысяч жителей Московской области получают выплаты на молочную кухню — питание беременным, кормящим матерям и маленьким детям, на эти цели в бюджете региона в текущем году предусмотрено более 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Эти выплаты на обеспечение питанием в настоящее время получают в Подмосковье около 150 тысяч человек. (…) Как мы сообщали ранее, оформить выплату стало проще: при постановке на учет в подмосковной женской консультации в личный кабинет придёт предзаполненное заявление. Останется только проверить банковские реквизиты и дать согласие», — рассказала глава министерства Людмила Болатаева.
В министерстве напомнили, что ежемесячная выплата на питание для беременных составляет 400 рублей, для кормящих матерей — тысяча рублей, для детей в возрасте до года — также тысяча рублей, а на детей от года до трёх лет — 600 рублей.

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#минсоцразвития мо
#выплаты
#младенец
#питание
#беременность
#московская область
#подмосковье
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Правительство РФ повысило специальные соцвыплаты медработникам
15 марта 2024, 14:12

Фото: iStock/Oleg Elkov

Правительство России повысило специальные социальные выплаты медицинским работникам. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Отмечается, что повышенные выплаты медики начнут получать уже с апреля.

По словам Мишустина, эти нововведения затронут свыше 200 тысяч россиян.

Премьер-министр подчеркнул, что поручение президента России Владимира Путина было выполнено и медработникам из небольших сёл и посёлков сделали прибавку к зарплате.

В апреле её размер для врачей вырастет до 50 тысяч рублей, а для среднего персонала – до 30 тысяч рублей. Это актуально для посёлков с численностью населения меньше полусотни тысяч человек.

В населённых пунктах с число жителей от 50 до 100 тысяч человек поддержка вырастет до 29 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно.

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#выплаты
#медработники
#правительство
#михаил мишустин
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В Воскресенске 17 марта проведут масленичную ярмарку фермерских товаров
15 марта 2024, 13:55

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Масленичную ярмарку с продукций, которую производят на подмосковных фермах, проведут в городском округе Воскресенск в воскресенье, 17 марта, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Покупателям будет предложен широкий ассортимент молочных продуктов, овощей и фруктов, а также мёда и других сладостей», — говорится в сообщении.
Для гостей ярмарки подготовлена и насыщенная развлекательная программа: в рамках мероприятия будут организованы народные гуляния и конкурсы, различные мастер-классы и катания на северных оленях.

Ярмарка откроется в полдень и будет работать до пяти часов вечера.

Ранее сообщалось, что в Московской области до конца марта проведут около 200 ярмарок, более 17 из которых будут посвящены Масленице.

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#ярмарка
#масленица
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