В подмосковную «Службу заботы» поступило 37 тыс обращений по вопросам выборов

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
«Служба заботы», созданная в Московской области для решения всех вопросов избирателей, связанных с голосованием, приняла с открытия в конце января около 37 тысяч обращений, сейчас эта работа продолжается. Об этом сообщила руководитель проекта Дарья Осокина, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Суть «Службы заботы» — в поддержке, в заботе и в помощи, которая собственно нужна всем: от избирателей до наблюдателей и СМИ. Когда какие-то вопросы не решаются и буксуют, мы готовы подключиться, чтобы это все ускорить», — пояснила Осокина.Она добавила, что за утро первого дня голосования — 15 марта — в «Службу заботы» поступило уже 150 звонков.
«В службу обращаются, если, например, к людям не пришли, хотя обещали. Мы понимаем, что есть человеческий фактор, стараемся оперативно наладить эту коммуникацию, чтобы человек, который хочет проголосовать, реализовал свое право», — подчеркнула Осокина.Она также сообщила, что представители «Службы заботы» работают в каждой территориальной избирательной комиссии Московской области. Они помогают оперативно решать все возникающие вопросы. Кроме того, они эмоционально поддерживают членов избиркомов, которые работают в очень напряжённом режиме.
«Нашим организаторам выборов сейчас непросто, очень много общения с избирателями, мы им тоже помогаем, если возникают проблемы», — добавила Осокина.Она отметила, что «Служба заботы» продолжит работать и после завершения голосования.
«Мы начали свою работу 29 января и закончим в конце марта – с последним поступившим звонком», — подытожила Дарья Осокина.Телефон областной «Службы заботы»: 8-800-550 -97-44.
Голосование на выборах президента Российской Федерации началось сегодня, 15 марта, в 8 утра. Оно будет проводится три дня и завершится в 20:00 в воскресенье, 17 марта.
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