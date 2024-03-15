Депутат Мособлдумы Закиров посетил ЦОН в Одинцове

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«Было интересно посмотреть, как проходит избирательный процесс. С одной стороны, есть понимание, что сейчас самые главные выборы, выборы президента Российской Федерации. С другой стороны, есть переживание, что могут быть разные провокации. Сейчас здесь в особенности необходимо посмотреть, как это все происходит, чтобы наши избиратели смогли сделать свой выбор, и при этом это было комфортно и доступно для всех. Хотел лично посмотреть, для меня было важно понять, какая атмосфера, жители с каким настроением приходят, как вообще готовы наши избирательные участки. Мне было важно понять, все-таки кто приходит, постарше или помоложе. Было приятно увидеть, как ребята, которые такие молодые, приходят, голосуют, стоят, фотографируются», — поделился Лев Закиров.
Депутат отметит, то по лицам людей, которые пришли голосовать, было видно что это очень радостное и важное для них событие.
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