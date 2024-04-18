Подмосковных строителей поблагодарили за восстановленный в Мариуполе детсад

В Мариуполе начал работу ясли-сад «Орешек», восстановленный строителями из Московской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который в ходе поездки в Донецкую Народную республику открыл обновлённый садик.
Вместе с вице-премьером в церемонии участвовали представители руководства ДНР и заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Алексей Матрёнин.
«Сложилась хорошая традиция – в каждый приезд регионах мы открываем в новых один-два восстановленных или построенных соцобъекта. В этот раз очень хорошее впечатление оставил детский сад «Орешек» на 110 малышей, который от и до отремонтировали строители из Московской области, РКС-НР и «Единый заказчик». Заведующая детсадом Елена Олеговна провела меня и главу ДНР Дениса Пушилина по ярким игровым комнатам, уютным спальням, показала пищеблок, где всё новое и современное», – написал Хуснуллин в своём телеграм-канале.
Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО
«Я могу только сослаться на Марата Шакирзяновича, который сказал, что город преобразился, обрёл своё лицо. Это многоквартирные дома-парусники, которые год назад представляли собой остовы, а сегодня это – полноценные МКД с ремонтом внутри и с сохранённой лепниной советского периода с космонавтами. Ну и, конечно, детский садик, школы, больницы. Это всё, что Московская область делает в Мариуполе и на присоединённых территориях. Эта тема находится на особом контроле губернатора», – заявил вице-губернатор – министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО
Он подчеркнул, что по объёму работ на новых территориях Московская область является лидером.
«Сегодня мы восстанавливаем объекты и в Луганской, и в Запорожской областях. Считаю, что это справедливая оценка работы наших строителей, которые вместе с Маратом Шакирзяновичем присутствовали там, показывали, докладывали о результатах своей работы. А самое главное – оценка детей, которые теперь с удовольствием проводят время, играют и обучаются в новых зданиях, которые были раньше руинами», – отметил Хромушин.Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО
Детский сад не видел ремонта более 20 лет, а само здание было возведено в 1962 году. Подмосковные строители выполнили перепланировку внутренних помещений, заменили и возвели новые перегородки, провели отделочные работы. Помимо этого, они заменили кровлю, утеплили и отремонтировали фасад, смонтировали системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, а также новую систему наружного освещения. Они провели благоустройство прилегающей территории и установили современные детские архитектурных формы.
«Строители из Московской области в очередной раз показали самый высокий класс – после восстановления в Мариуполе открыли ясли-сад «Орешек». Здание получилось очень ярким и уютным, а внутри установлена самая современная и передовая техника», – сказано в телеграм-канале Фонда капитального ремонта Московской области.
Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО
В восстановлении садика были задействованы более 50 рабочих и четыре единицы строительной техники.
«Нужно было видеть восторг детей и радость родителей, когда они осматривали уютные помещения, готовые принять маленьких воспитанников. Строители Московской области сделали нам самый настоящий подарок», – поделилась заведующая детским садом Елена Васина.
Фото и видео: телеграм-канал Фонда капитального ремонта МО
Рядом с дошкольным учреждением расположен ещё один объект, который восстанавливают подмосковные строители, – средняя школа №4.
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