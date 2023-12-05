Подмосковных участников проекта «Профразвитие» пригласили на стажировки

Фото: пресс-служба проекта «Профразвитие»
Четверо участников проекта «Профразвитие» из Московской области получили приглашения на стажировки. Об этом сообщила пресс-служба проекта «Профразвитие».
В первом сезоне проекта приняли участие свыше 30 тысяч участников, среди которых около 830 представители Подмосковья.
По итогам проекта работодатели провели 811 собеседований, 150 кандидатов получили приглашения на стажировки, которые будут проходить с декабря 2023 года до конца марта 2024 года.
Из Московской области такая возможность появилась у Валерии Смирновой из МГУ, которая смогла попасть на позицию стажера видео-монтажера в АНО Корпоративная сетевая академия.
Кроме этого, Даниил Манухин из ТВГУ, Светлана Концева из МГИКа и Анна Соболева изГСГУ будут стажироваться в ВДЦ «Океан»в роли вожатых для детей.
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«Проект получился действительно масштабным и полезным для будущих профессионалов. Мы охватили все 89 регионов России. Самое важное, на мой взгляд, мы сумели показать молодым ребятам, что возможностей для старта и развития карьеры бесчисленное количество, а работодатели действительно заинтересованы в молодых, активных и готовых «профразвиваться»<…> », – поделился первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
Из Московской области такая возможность появилась у Валерии Смирновой из МГУ, которая смогла попасть на позицию стажера видео-монтажера в АНО Корпоративная сетевая академия.
Кроме этого, Даниил Манухин из ТВГУ, Светлана Концева из МГИКа и Анна Соболева изГСГУ будут стажироваться в ВДЦ «Океан»в роли вожатых для детей.
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Мира Полтева