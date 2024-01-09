Подмосковных водителей и пешеходов призвали соблюдать ПДД в сильный снегопад

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призвали водителей быть предельно внимательными с учётом прогноза погоды. До конца недели в Московской области синоптики прогнозируют снегопад, напомнили в пресс-службах обоих ведомств.
«Водителям следует соблюдать скоростной режим, дистанцию, правила перестроения в полосах и проезда пешеходных переходов. Обеспечьте наличие в транспортном средстве троса и проводов для подзарядки аккумулятора, моторного масла и незамерзающей жидкости. Также в машине необходимы светововзращающий жилет, перчатки, лопата и щётка, огнетушитель, аптечка и знак аварийной остановки», – говорится в сообщении.Пешеходам необходимо быть внимательными при переходе проезжей части, не забывать носить световозвращающие элементы.
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Лора Луганская