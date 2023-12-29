Новый надземный переход в Красногорске повысит безопасность 45 тыс пешеходов

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Красногорске открыли движение по новому надземному пешеходному переходу. Он расположен на пересечении Речной улице и Волоколамского шоссе, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Длина нового перехода превышает 166 м.
«В перспективе переход позволит увеличить пропускную способность на одном из загруженных участков Волоколамского шоссе. Теперь порядка 45 тыс пешеходов будут безопаснее переходить через оживлённый перекресток, а проход к железнодорожной платформе Павшино станет гораздо удобнее», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.Остекление перехода выполнили из ударопрочного монолитного поликарбоната.
«Рад, что переход открыли. Я езжу на работу по МЦД-2 каждый день. С удовольствием опробую переход после праздников. Наверно, буду быстрее до Павшина идти», – поделился местный житель Александр.Как добавили в министерстве, до конца II квартала будущего года в переходе установят вертикальные подъёмные платформы для маломобильных граждан, а также благоустроят прилегающую территорию.
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Лора Луганская