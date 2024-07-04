Подмосковных водителей предупредили о грозе, ливнях и смерчах в регионе

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Госавтоинспекция Московской области предупредила водителей о непогоде, которая обрушится на регион 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной ГАИ.
«В Московской области, а также на трассах М-1 «Беларусь» в Смоленской, М-3 «Украина» в Калужской, М-4 «Дон» в Тульской, М-11 «Нева» в Тверской и М-12 «Восток» во Владимирской области ожидаются неблагоприятные погодные условия», – говорится в сообщении.По словам автоинспекторов, прогнозируется сильный дождь, переходящий в ливень. Возможен град, местами крупный. Порывы ветра при грозе будут достигать 22-27 м/с. Есть опасность формирования смерчей. Водителей попросили отложить поездки на собственном автомобиле.
«Если сделать это невозможно, призываем быть предельно внимательными за рулём. Соблюдайте скорость потока, во время дождя увеличьте дистанцию. Следите за сообщениями на информационных табло. Пик ливня лучше переждать в одной из зон отдыха», – подчеркнули в ГАИ.О всех нештатных ситуациях или при необходимости помощи на дорогах следует сообщать в службу аварийных комиссаров по номеру 2323.
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